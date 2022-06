Referendum flop, disastro affluenza: tutti i dati e cosa (non) cambia

Un flop quasi senza precedenti quello del referendum sulla giustizia del 12 giugno, voluto principalmente da Matteo Salvini e dai suoi della Lega Nord, assieme ai Radicali. Come già era stato ampiamente preannunciato, il quorum per validare l’esito dei 5 quesiti referendari si è rivelato una chimera.

Riparte subito la discussione sulla riforma della giustizia

In una giornata caotica, con al centro delle votazioni lo scandalo di Palermo, ammissione di sconfitta netta da parte del senatore della Lega Roberto Calderoli: “Adesso succede che abbiamo perso. E’ inutile nasconderlo. Non ci sono storie. I numeri dimostrano che 10 milioni hanno partecipato, gli altri non hanno inteso farlo”, ha commentato.

Lunedì 13 giugno, alla sera, riparte comunque in Commissione giustizia del Senato la discussione sulla riforma Cartabia. Sono stati presentati, non solo dalla Lega, ma da tutti i partiti, inclusi quelli di governo, più di 300 proposte di modifica. Il Carroccio intendiamo riproporre tutti gli emendamenti già presentati alla Camera e tra questi, aggiunge Calderoli, “credo che vi siano anche quelli che raggiungerebbero il medesimo risultato di un eventuale referendum approvato”, ha detto, auspicando che la riforma Cartabia venga approvata “con quelle modifiche per cui la si possa chiamare riforma, cosa che oggi non è”.

La battaglia per cambiare la giustizia non si ferma, “ma anzi riparte con rinnovato slancio” assicurano fonti della Lega dalla sede di via Bellerio, certe, insieme al Partito Radicale, che “una volta vinte le prossime politiche nel 2023, verrà messo mano al sistema”.

I 5 referendum che non sono passati

Ecco i 5 quesiti referendari su cui gli italiani erano chiamati ad esprimere il proprio SI o NO (qui come si votava e chi vince):

legge Severino sull’incandidabilità dopo condanna: scheda di colore rosso limitazione delle misure cautelari: scheda di colore arancione separazione delle carriere tra magistrati: scheda di colore giallo valutazione dei magistrati da parte dei membri laici dei consigli giudiziari: scheda di colore grigio firme per le candidature al Consiglio superiore della magistratura: scheda di colore verde.

Qui tutti i quesiti del referendum per esteso.

I dati dell’affluenza per ciascun quesito

Secondo i dati aggiornati alle 23, 50 sezioni su 7.903, non si va oltre il 16,4% di affluenza. In base alla stima del Consorzio Opinio Italia per Rai l’affluenza definitiva si dovrebbe attestare tra il 19 e il 23%. Più nel dettaglio, alle ore 19, l’affluenza è stata:

per il primo quesito sull’incandidabilità dopo la condanna, del 14,84% per il secondo quesito sulla limitazione delle misure cautelari, del 14,72% per il terzo sulla separazione delle funzioni dei magistrati, del 14,85% per il quarto sui membri laici dei consigli giudiziari, del 14,84% per il quinto sulle elezioni dei componenti togati del Csm, del 14,84%.

I partiti degli italiani che hanno votato di più

Il 52,3% dei votanti al referendum è di centrodestra e il 26,4% di centrosinistra. Ecco la ripartizione dei votanti per appartenenza politica:

Fratelli d’Italia 23,9%,

Partito democratico 21,5%

Lega 17,5%

Movimento 5 Stelle 10,5%

Forza Italia 8,8%,

altri partiti di centrosinistra 4,9%

Azione / + Europa 3,2%

altri di centrodestra 2,1%

Italia Viva 2,1%

altri partiti 5,5%.