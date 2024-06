Vacanze truffa, i pericoli dell’intelligenza artificiale: come difendersi

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: 123RF Vacanze al mare

L’arrivo delle vacanze estive corrisponde, purtroppo, anche a un aumento notevole di uno specifico tentativo di truffe. Parliamo di quelle che hanno come oggetto le prenotazioni online per il proprio meritato riposo, in Italia o all’estero.

Siamo tutti a caccia dell’offerta migliore, che riesca a soddisfare le esigenze di tutti i partenti. La via più comoda riteniamo sia online, così come quella più economica. Ciò che però non otteniamo, rispetto alle agenzie viaggio, è la garanzia che quanto prenotato esista davvero. In tanti negli ultimi anni si sono infatti ritrovati a vivere un incubo, dal quale è oggettivamente difficile venir fuori. Di seguito spieghiamo esattamente quelli che sono i segnali cui prestare attenzione e, di fatto, indichiamo alcuni esempi di truffa molto in voga.

Truffa casa vacanze con l’intelligenza artificiale

La stragrande maggioranza degli italiani che prenota una vacanza lo fa online, in autonomia. Il trend è questo da molto tempo ormai e, col passare degli anni, anche le generazioni meno propense a fidarsi, hanno iniziato a farlo.

Stando a quanto riportato da idealista.it, però, sono ben 6.640 le segnalazioni di frodi legate alla prenotazione per le case vacanze. Un dato che fa riferimento al 2023, e dovrebbe mettere in allarme per le vacanze ad agosto 2024.

È fondamentale che gli utenti siano ben consapevoli dei rischi che corrono. Uno dei grandi rischi dell’ultimo periodo è legato all’intelligenza artificiale. Come molti aspetti dello sviluppo tecnologico, l’IA può essere amica o nemica. Gli esperti di AIPRM, strumento di gestione delle prompt AI, hanno compilato un utile elenco con le principali forme di truffa alle quali prestare enorme attenzione.

Le truffe più diffuse

Un grave pericolo è rappresentato dai siti web generati attraverso l’intelligenza artificiale. Possono infatti essere creati da truffatori molto esperti, che convincono in questo modo gli utenti a offrire spontaneamente i loro dati sensibili, come ad esempio quelli bancari. Si crede di star inserendo i dati per poter procedere al pagamento di una casa vacanze, e invece si dà via libera a malintenzionati per svuotare il proprio conto.

In molti casi questi siti vengono “spammati” via mail o social media. Si garantiscono notevoli sconti e soggetti inesperti potrebbero pensare di cliccare e acquistare con rapidità, prima di effettuare controlli ulteriori, al fine di non perdere la grande occasione. Si consiglia sempre di affidarsi a siti dalla reputazione consolidata, dotati di credenziali aziendali.

Occhio inoltre ad annunci falsi, anche questi generati da intelligenza artificiale. Pur affidandosi a dei siti di comprovata serietà, potrebbe capitare di incappare in annunci, corredati da recensioni fasulle, creati da truffatori. In questo caso il campanello d’allarme è rappresentato da una richiesta di pagamento al di fuori della piattaforma ufficiale, o via bonifico.

Può capitare, inoltre, che l’IA generi per conto di questi soggetti delle pubblicità di voli a prezzi molto vantaggiosi. Dopo aver operato l’acquisto, però dei biglietti nessuna traccia e, inoltre, i propri dati sensibili saranno a rischio.

Consigli utili

Alcune generazioni sono ormai avvezze a navigare con un enorme grado di prudenza. Altre invece tendono a fidarsi maggiormente. Al di là dell’età, però, sarebbe sempre il caso di prestare attenzione ad alcuni segnali.

Su tutti evidenziamo un generale senso di urgenza trasmesso da chi pubblicizza una data offerta. Ciò vale anche per altre tipologie di truffe. Inoltre, considerando come l’intelligenza artificiale possa consentire oggi di creare qualsiasi cosa, sarebbe il caso di stare alla larga o di verificare più volte, un’offerta di qualsiasi sorta che risulti perfetta e, dunque, troppo bella per essere vera.