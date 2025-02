Spotify Premium con pubblicità, un bug ha compromesso il funzionamento del servizio per diversi dispositivi, tra cui Android, iPhone e smart speaker

Fonte: iStock Quando spetta il rimborso per Spotify premium

Spotify Premium, il piano in abbonamento senza pubblicità pensato dall’azienda per offrire un’esperienza musicale senza interruzioni, sta facendo i conti con un problema tecnico. Nelle ultime ore, alcuni utenti hanno segnalato la comparsa di ripetuti annunci pubblicitari durante l’ascolto, gli stessi che – pagando – non dovrebbero essere proposti loro durante l’utilizzo del servizio.

Uno dei vantaggi che ha infatti chi sottoscrive il piano è l’assenza di pubblicità e di interruzioni tra un ascolto e l’altro. Per questo molti si stanno già chiedendo come risolverlo e, inoltre, se è caso di chiedere un rimborso all’azienda per il disservizio.

Prima di capire se spetta, vediamo cosa è successo e come è possibile rimediare. Se il problema non dovesse risolversi, vediamo anche quando e se scatta il rimborso.

Il disservizio segnalato dagli abbonati a Spotify Premium

La problematica segnalata dagli abbonati a Spotify Premium ha colpito i diversi dispositivi, tra cui Android, iPhone e smart speaker. L’azienda, dal canto suo, ha confermato di essere al corrente del problema e ha avviato le indagini per risalire alla causa del malfunzionamento. La piattaforma ha anche chiesto aiuto alla community, invitando gli utenti a fornire informazioni dettagliate sui loro dispositivi e sul tipo di annuncio ricevuto per risolvere la questione il prima possibile.

Al momento, Spotify non ha fornito una tempistica per il rilascio della correzione, ma gli utenti continuano a sperare che la situazione venga sistemata presto, considerando che il servizio Premium dovrebbe garantire un’esperienza priva di pubblicità.

Come risolvere il bug di Spotify che mostra annunci pubblicitari

Gli utenti Spotify Premium che hanno riscontrato il problema degli annunci pubblicitari durante l’ascolto, possono tentare una serie di operazioni per provare di risolvere il bug. Ovvero:

disconnettersi e accedere di nuovo , a volte un semplice riavvio dell’app e la successiva riconnessione all’account (dopo aver effettuato il log out) può risolvere il problema. In questo senso può tornare utile anche reinstallare l’app se il problema persiste (dopo averla disinstalla);

, a volte un semplice riavvio dell’app e la successiva riconnessione all’account (dopo aver effettuato il log out) può risolvere il problema. In questo senso può tornare utile anche se il problema persiste (dopo averla disinstalla); aggiornare l’app assicurandosi di avere l’ultima versione;

assicurandosi di avere l’ultima versione; svuotare la cache andando nelle impostazioni dell’app (sezione “Memoria”), questo può aiutare a eliminare eventuali dati corrotti che causano problemi.

Ci si può fare rimborsare Spotify Premium?

Spotify offre una politica di rimborso limitata. Generalmente, non è possibile ottenere un rimborso diretto per i problemi tecnici, ma se i problemi tecnici sono prolungati e il disservizio persiste e non viene risolto nel tempo, l’azienda potrebbe decidere di offrire un indennizzo o un’estensione del servizio.

Da quello che si legge dando un’occhiata alla loro politica di rimborso, questo spetta in automatico nei casi di:

addebiti eccessivi;

addebito per un periodo di prova gratuita;

addebito dopo aver annullato l’abbonamento.

doppio addebito.

Nell’ipotesi di “addebito senza usare Spotify Premium”, non rientra il disservizio, al contrario, l’unica soluzione contemplata è la verifica dell’iscrizione a Premium, accedendo con i dati che solitamente si utilizzano online, assicurandosi che né amici né familiari stiano usando il servizio a pagamento.

In ogni caso, potrebbe essere utile contattare l’assistenza clienti di Spotify tramite il loro sito web o app. Se la tua richiesta è giustificata, potrebbero valutare la situazione e, se non offrire un rimborso parziale, magari estendere l’abbonamento senza costi aggiuntivi.

Il rimborso in automatico spetta soltanto se l’addebito è stato errato o se il pagamento non è andato a buon fine.