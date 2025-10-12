Il 13 ottobre 2025 previsto sciopero aerei di 4 ore a Roma e stop su Circumvesuviana e metro di Napoli. Orari e servizi garantiti

Sono due gli scioperi previsti nella giornata del 13 ottobre 2025 sul territorio nazionale. Un problema per chi dovrà spostarsi, sia in aereo sia con i mezzi pubblici in particolare a Roma con uno stop che potrebbe portare problemi a voli nazionali e internazionali, mentre a Napoli i pendolari campani dovranno fare i conti con rallentamenti e sospensioni sulle linee locali. Le autorità raccomandano di verificare in anticipo orari e aggiornamenti, utilizzare i canali digitali ufficiali e pianificare con attenzione gli spostamenti, in particolare nelle fasce non garantite.

Sciopero del personale ADR negli aeroporti di Roma

Il 13 ottobre 2025 è in programma uno sciopero del personale di ADR Aeroporti di Roma, la società che gestisce gli scali di Fiumicino e Ciampino. La protesta, proclamata dal sindacato FAST-Confsal Trasporto Aereo, durerà quattro ore, dalle 12:00 alle 16:00. Coinvolgerà migliaia di lavoratori del comparto aeroportuale e potrebbe avere un impatto significativo sul traffico aereo nazionale e internazionale. Come previsto dalla normativa ENAC, durante lo sciopero saranno rispettate le fasce orarie di garanzia, all’interno delle quali i voli dovranno essere comunque operativi. Nella giornata del 13 ottobre, le fasce tutelate saranno:

dalle 7:00 alle 10:00;

dalle 18:00 alle 21:00.

I voli programmati in questi orari dovrebbero svolgersi regolarmente, mentre per quelli previsti fuori dalle fasce garantite potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni. I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio volo sui siti ufficiali di Aeroporti di Roma, dell’aeroporto di Fiumicino (FCO) e dell’aeroporto di Ciampino (CIA), o direttamente presso la compagnia aerea di riferimento.

Sebbene la durata dello sciopero sia limitata a quattro ore, gli effetti potrebbero estendersi per l’intera giornata a causa delle ripercussioni operative sulle procedure di decollo e atterraggio. L’ENAC ha ribadito che saranno comunque assicurati i servizi minimi essenziali, come previsto dalle normative di settore, e raccomanda ai viaggiatori di restare aggiornati tramite i canali ufficiali. La protesta del personale ADR si inserisce in un quadro di tensione più ampio all’interno del comparto trasporti, dove si registrano numerose vertenze legate all’organizzazione del lavoro e alle condizioni contrattuali.

Sciopero Circumvesuviana e linea per Baiano

Alla stessa data del 13 ottobre si aggiunge un’altra mobilitazione nel settore del trasporto pubblico locale. Il sindacato Faisa Confail ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30, che interesserà il personale viaggiante delle linee vesuviane e della linea per Baiano dell’azienda Eav. La motivazione principale riguarda le criticità organizzative interne, che da tempo creano disagi ai lavoratori e rallentamenti nel servizio. Durante l’ultimo sciopero proclamato a luglio, l’adesione era stata del 3,39%, ma si prevedono comunque possibili disagi per studenti e pendolari che utilizzano queste tratte nelle ore mattutine per raggiungere scuole e uffici. Anche in questo caso, l’azienda assicurerà le corse essenziali nelle fasce orarie di maggiore affluenza, come previsto dalla normativa sui servizi pubblici minimi.

Chiusura anticipata della metro Linea 1 di Napoli

Oltre agli scioperi, la città di Napoli dovrà fare i conti con una temporanea modifica del servizio della metropolitana Linea 1. Da lunedì 13 a giovedì 16 ottobre, infatti, la linea gestita da Anm chiuderà in anticipo di due ore per consentire lo svolgimento di prove tecniche nella nuova stazione Tribunale. Le ultime corse sono previste:

alle 20:48 da Piscinola;

alle 21:16 dal Centro Direzionale.

Le riduzioni orarie si aggiungono a una serie di chiusure anticipate già avvenute nelle settimane precedenti per lavori sull’armamento ferroviario e sulla trazione elettrica, oggetto di frequenti guasti.