MillionDAY e MillionDAY Extra, le estrazioni delle 20.30 di lunedì 22 gennaio

Proseguono anche nel 2024 il MillionDAY e il MillionDAY Extra, sempre con la doppia formula: le estrazioni avvengono infatti due volte al giorno, una alle 13.00 e l’altra come di consueto alle 20.30. Il MillionDAY è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare.

Martedì 9 gennaio, nuova vincita da 1 milione di euro con l’estrazione delle 20:30. Sono così 275 le vincite milionarie dal lancio del gioco.

I numeri vincenti delle 20.30 di lunedì 22 gennaio

MillionDAY: 3 7 12 15 23

MillionDAY Extra: 14 20 25 37 42

Qui l’estrazione di oggi alle 13.00.

MillionDAY, come si gioca

Per partecipare al MillionDAY è necessario compilare una schedina selezionando 5 numeri compresi tra 1 e 55. L’importo di ciascuna giocata è fisso a 1 euro.

Tre le modalità di gioco:

giocata singola : prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro

: prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1 euro giocata plurima: consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1 euro. Si possono comporre le giocate plurime in diversi modi:

– in ricevitoria, compilando la schedina cartacea fino a 5 giocate in una sola schedina o a voce per giocare fino a 10 giocate in un solo scontrino

– con l’app My Lotteries, fino a 10 giocate singole tramite una sola schedina digitale, basterà poi mostrare al ricevitore la schermata con il QR-Code e effettuare il pagamento in ricevitoria

– online con conto gioco, fino a 10 giocate in un’unica schedina sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza e su app My Lotteries

– sistema integrale: sviluppa tutte le possibili giocate singole, da 6 a 126 combinazioni, componibili con i numeri selezionati

– sistema ridotto: sviluppa una parte delle possibili giocate singole (6 numeri = 2 giocate, 7 numeri = 3 giocate, 8 numeri = 5 giocate, 9 numeri = 10 giocate) componibili con i numeri selezionati, ha quindi costi indovinando 5 numeri (tra i 6, 7, 8, 9 selezionati).

In qualsiasi tipo di giocata – singola, plurima o sistemistica – è possibile anche aggiungere la nuova opzione di gioco MillionDAY Extra.

Cos’è il MillionDAY Extra

Il MillionDAY Extra è una seconda opzione di gioco che i giocatori hanno la possibilità di aggiungere alla propria schedina quando effettuano una giocata al MillionDAY. Questa formula di gioco consente di partecipare, con gli stessi 5 numeri giocati al MillionDAY, ad un’estrazione aggiuntiva di altri 5 numeri tra quelli rimanenti dopo l’estrazione del gioco base.

Per scoprire se i numeri presenti all’interno della propria schedina di gioco danno accesso ai premi in palio è necessario confrontarli con i numeri estratti per il gioco MillionDAY Extra. Il costo della giocata è fisso a 1 euro e si aggiunge al costo della classica giocata al MillionDAY, sia essa singola, plurima o sistemistica.

I giocatori che partecipano al MillionDAY con una giocata plurima hanno la possibilità di scegliere se includere o meno la nuova opzione di gioco in ognuna delle combinazioni numeriche vincenti. Se, invece, partecipano al MillionDAY con una giocata sistemistica e selezionano l’opzione MillionDAY Extra, quest’ultima viene inizialmente applicata a tutte le combinazioni generate dal sistema, per poi lasciare ai giocatori la possibilità di deselezionare quelle non desiderate.

Quando giocare

Con MillionDAY come visto ora ci 2 estrazioni giornaliere a cui poter partecipare: alle 13:00 e alle 20:30. Si può giocare ogni giorno a qualunque ora del giorno e della notte, ad eccezione dei due intervalli di chiusura del gioco necessari per permettere le estrazioni: cioè non si può giocare dalle 12:50 alle 13:05 e dalle 20:20 alle 20:35.

Se si vuole giocare per più concorsi consecutivi, si può fare selezionando la quantità di abbonamenti che si desidera prima di completare l’acquisto: per la giocata singola fino a 20 concorsi in abbonamento, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi in abbonamento.

La giocata vale per il concorso subito successivo alla sua emissione ma, in alternativa, è possibile anche scegliere l’orario dell’estrazione a cui si vuole partecipare. Nel caso di giocata in abbonamento, se è stato selezionato uno due orari, le giocate emesse varranno solo per i concorsi nell’orario specificato.

Quanto si vince

MillionDAY

La vincita al MillionDAY dipende da quanti numeri sono stati indovinati:

con 2 numeri indovinati si vincono 2 euro

con 3 numeri indovinati si vincono 50 euro

con 4 numeri indovinati si vincono 1.000 euro

con 5 numeri indovinati si vince 1 milione di euro.

Gli importi aumentano se si sono giocati 6, 7, 8 o 9 numeri.

MillionDAY Extra

Se è stata aggiunto MillionDay Extra alla giocata:

con 2 numeri indovinati si vincono 4 euro

con 3 numeri indovinati si vincono 100 euro

con 4 numeri indovinati si vincono 1.000 euro

con 5 numeri indovinati si vincono 100.000 euro.

Come sapere se si è vinto

Per sapere se si è vinto, si può controllare sul sito ufficiale o tramite app My Lotteries, accedendo alla sezione dedicata al controllo della schedina MillionDAY.

È sufficiente inserire manualmente il numero seriale dello scontrino rilasciato dal ricevitore o inquadrare, tramite smartphone o tablet, il QR Code dello scontrino di gioco.

I numeri frequenti di oggi

43 FREQUENZA 247 17 FREQUENZA 246 53 FREQUENZA 245 54 FREQUENZA 243 9 FREQUENZA 242 30 FREQUENZA 242 52 FREQUENZA 241 16 FREQUENZA 241 27 FREQUENZA 238 51 FREQUENZA 236

