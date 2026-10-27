Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 27 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di martedì 27 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 27 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del SuperEnalotto? A che ora chiude il Lotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 24 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (79) 28 (79) 48 (59) 32 (58) 25 (52)
Cagliari: 11 (86) 61 (64) 35 (61) 9 (55) 84 (53)
Firenze: 18 (63) 46 (62) 33 (62) 88 (46) 59 (46)
Genova: 21 (101) 36 (62) 4 (61) 15 (55) 48 (50)
Milano: 26 (62) 77 (55) 73 (53) 27 (52) 81 (49)
Napoli: 17 (79) 24 (71) 51 (63) 48 (57) 62 (56)
Palermo: 67 (68) 41 (67) 54 (59) 4 (44) 23 (37)
Roma: 13 (105) 24 (71) 21 (71) 14 (66) 42 (55)
Torino: 25 (110) 44 (78) 19 (67) 14 (56) 82 (55)
Venezia: 60 (68) 55 (67) 73 (60) 10 (58) 77 (46)
Nazionale: 29 (74) 4 (58) 35 (57) 86 (54) 24 (53)

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