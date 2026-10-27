Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 27 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del SuperEnalotto? A che ora chiude il Lotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 24 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (79)
|28 (79)
|48 (59)
|32 (58)
|25 (52)
|Cagliari:
|11 (86)
|61 (64)
|35 (61)
|9 (55)
|84 (53)
|Firenze:
|18 (63)
|46 (62)
|33 (62)
|88 (46)
|59 (46)
|Genova:
|21 (101)
|36 (62)
|4 (61)
|15 (55)
|48 (50)
|Milano:
|26 (62)
|77 (55)
|73 (53)
|27 (52)
|81 (49)
|Napoli:
|17 (79)
|24 (71)
|51 (63)
|48 (57)
|62 (56)
|Palermo:
|67 (68)
|41 (67)
|54 (59)
|4 (44)
|23 (37)
|Roma:
|13 (105)
|24 (71)
|21 (71)
|14 (66)
|42 (55)
|Torino:
|25 (110)
|44 (78)
|19 (67)
|14 (56)
|82 (55)
|Venezia:
|60 (68)
|55 (67)
|73 (60)
|10 (58)
|77 (46)
|Nazionale:
|29 (74)
|4 (58)
|35 (57)
|86 (54)
|24 (53)