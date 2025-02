Cos’è e come funziona l’assicurazione sul mutuo

Fonte: 123RF Cos'è l'assicurazione sul mutuo

L’acquisto di una casa rappresenta un passo significativo nella vita di molte persone, spesso reso possibile attraverso la stipula di un mutuo ipotecario. Per tutelarsi da eventuali imprevisti che potrebbero compromettere la capacità di rimborsare il finanziamento, esistono specifiche assicurazioni sul mutuo.

Cos’è l’assicurazione sul mutuo della casa e come funziona

L’assicurazione sul mutuo è una polizza che mira a proteggere sia il mutuatario che l’istituto di credito da eventi imprevisti che potrebbero influire sulla capacità di rimborso del prestito.

Il funzionamento dell’assicurazione sul mutuo prevede il pagamento di un premio assicurativo, che può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipula del mutuo o dilazionato nelle rate del finanziamento. In caso di sinistro coperto dalla polizza, la compagnia assicurativa interviene secondo le condizioni contrattuali, garantendo il pagamento totale o parziale del debito residuo.

L’assicurazione sul mutuo è obbligatoria?

In Italia, l’unica assicurazione obbligatoria legata al mutuo è la polizza incendio e scoppio, che tutela l’immobile da danni causati da incendi, esplosioni o scoppi. Questa copertura è richiesta per proteggere il valore dell’immobile posto a garanzia del finanziamento.

Le altre polizze, come le assicurazioni sulla vita o le polizze contro la perdita dell’impiego, sono facoltative. Tuttavia, molte banche le propongono come ulteriore garanzia per la concessione del mutuo. È importante sottolineare che il mutuatario ha il diritto di scegliere se sottoscrivere queste polizze aggiuntive e, in tal caso, può optare per prodotti offerti da compagnie assicurative esterne all’istituto di credito, purché rispettino i requisiti richiesti dalla banca.

Cosa copre l’assicurazione sul mutuo

L’assicurazione sul mutuo è una polizza che offre una protezione sia al mutuatario che all’istituto di credito, coprendo una serie di rischi che potrebbero compromettere la capacità di rimborso del finanziamento. Le principali coperture includono:

Incendio e scoppio : copertura obbligatoria per legge, tutela l’immobile da danni causati da incendi, esplosioni o scoppi.

: copertura obbligatoria per legge, tutela l’immobile da danni causati da incendi, esplosioni o scoppi. Perdita dell’impiego : garantisce il pagamento delle rate del mutuo in caso di perdita involontaria del lavoro da parte del mutuatario.

: garantisce il pagamento delle rate del mutuo in caso di perdita involontaria del lavoro da parte del mutuatario. Invalidità totale o permanente : assicura il rimborso del debito residuo in caso di invalidità che impedisca al mutuatario di svolgere attività lavorative.

: assicura il rimborso del debito residuo in caso di invalidità che impedisca al mutuatario di svolgere attività lavorative. Decesso: in caso di morte del mutuatario, la polizza estingue il debito residuo, sollevando gli eredi dall’onere del pagamento.

Queste coperture aggiuntive, sebbene non obbligatorie, sono fortemente consigliate per garantire una maggiore sicurezza finanziaria sia al mutuatario che ai suoi familiari.

Quanto costa assicurare il mutuo

Il costo dell’assicurazione sul mutuo varia in base a diversi fattori, tra cui l’importo del finanziamento, la durata del mutuo, l’età e lo stato di salute del mutuatario, nonché le coperture scelte. In media, il costo dell’assicurazione si aggira intorno al 5% dell’importo totale del mutuo, con variazioni che possono oscillare tra il 2% e il 7%.

Ad esempio, per un mutuo di 100.000 euro, il costo dell’assicurazione potrebbe variare tra 2.000 e 7.000 euro. Questo importo può essere corrisposto in un’unica soluzione al momento della stipula del mutuo (premio unico anticipato) o suddiviso nelle rate del mutuo stesso.

È importante notare che alcune banche potrebbero proporre le proprie polizze assicurative, ma il mutuatario ha il diritto di scegliere una polizza offerta da un’altra compagnia assicurativa, purché rispetti i requisiti richiesti dall’istituto di credito.

Assicurazione mutuo e vita

L’assicurazione sulla vita legata al mutuo è una polizza che garantisce il pagamento del debito residuo in caso di decesso del mutuatario durante il periodo di ammortamento. Questa copertura è particolarmente importante per proteggere i familiari del mutuatario, evitando che debbano farsi carico delle rate residue del mutuo in caso di sua scomparsa.

Chi può fare l’assicurazione sul mutuo

L’assicurazione sul mutuo è accessibile a diverse categorie di individui, principalmente:

Mutuatari : coloro che stanno per stipulare un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile possono sottoscrivere una polizza assicurativa contestualmente al finanziamento.

: coloro che stanno per stipulare un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile possono sottoscrivere una polizza assicurativa contestualmente al finanziamento. Garante del mutuo : anche chi assume il ruolo di garante per un mutuo altrui ha la facoltà di sottoscrivere un’assicurazione per tutelarsi da eventuali inadempienze del debitore principale.

: anche chi assume il ruolo di garante per un mutuo altrui ha la facoltà di sottoscrivere un’assicurazione per tutelarsi da eventuali inadempienze del debitore principale. Titolari di mutui esistenti: chi ha già in essere un mutuo e desidera una maggiore protezione può aggiungere una copertura assicurativa successivamente alla stipula del finanziamento.

Per poter sottoscrivere un’assicurazione sul mutuo, è generalmente richiesto che il contraente:

Sia residente in Italia ;

; Abbia un’età compresa tra i 18 e i 70 anni.

Questi requisiti possono variare leggermente a seconda della compagnia assicurativa e delle specifiche condizioni contrattuali.

Come funziona il rimborso per la polizza sul mutuo

Il rimborso della polizza sul mutuo può avvenire in determinate circostanze, principalmente in caso di:

Estinzione anticipata del mutuo : quando il mutuatario decide di saldare il debito residuo prima della scadenza naturale del contratto.

: quando il mutuatario decide di saldare il debito residuo prima della scadenza naturale del contratto. Surroga del mutuo: quando si trasferisce il mutuo presso un altro istituto di credito per ottenere condizioni più favorevoli.

In tali situazioni, se il premio assicurativo è stato pagato in un’unica soluzione al momento della stipula del mutuo, il mutuatario ha diritto al rimborso della parte di premio non goduta, ossia relativa al periodo residuo non usufruito della copertura assicurativa.

Per ottenere il rimborso, è necessario:

Presentare una richiesta formale: inviare una comunicazione scritta alla compagnia assicurativa o all’istituto di credito presso cui è stata sottoscritta la polizza, manifestando l’intenzione di ottenere il rimborso del premio non goduto. Allegare la documentazione necessaria: fornire copia del contratto di mutuo, del certificato di estinzione anticipata o della surroga, e della polizza assicurativa.

È importante sottolineare che alcune compagnie potrebbero trattenere una parte del premio a copertura dei costi amministrativi sostenuti. Tuttavia, tali spese devono essere chiaramente indicate nel contratto e non devono rappresentare un onere eccessivo per il consumatore.

In caso di difficoltà nell’ottenere il rimborso o di mancata risposta da parte della compagnia assicurativa, il mutuatario può rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o all’Arbitro Bancario Finanziario per ottenere assistenza e tutela dei propri diritti.