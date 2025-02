Assicurazione sugli infortuni: come funziona e tipologie

L’assicurazione sugli infortuni offre protezione economica in caso di incidenti. Scopri le diverse tipologie, le coperture incluse e come scegliere la polizza giusta.

Fonte: 123RF Come funziona l'assicurazione sugli infortuni

L’assicurazione contro gli infortuni è una forma di tutela che offre un supporto economico in caso di eventi imprevisti che causano danni fisici all’assicurato. La polizza infortuni mira a proteggere l’assicurato e i suoi familiari dalle conseguenze economiche derivanti da incidenti che possono compromettere la capacità lavorativa o causare spese mediche significative.

Cos’è l’assicurazione sugli infortuni

L’assicurazione sugli infortuni è un contratto stipulato tra un individuo e una compagnia assicurativa, in cui quest’ultima si impegna a fornire un indennizzo economico in caso di infortunio subito dall’assicurato.

Per essere considerato tale, l’infortunio deve derivare da una causa fortuita (imprevista e non prevedibile), violenta (che agisce con forza) ed esterna (proveniente dall’esterno del corpo). Questa tipologia di polizza è particolarmente indicata per chi desidera una protezione aggiuntiva rispetto alle coperture offerte dal sistema sanitario nazionale o da altre forme di assicurazione obbligatorie.

Quando si può parlare di infortunio

In ambito assicurativo, come abbiamo già in parte visto, si definisce infortunio un evento che presenta le seguenti caratteristiche:

Fortuito : l’evento è imprevisto e non prevedibile.

: l’evento è imprevisto e non prevedibile. Violento : l’evento si manifesta con una forza improvvisa e intensa.

: l’evento si manifesta con una forza improvvisa e intensa. Esterno: la causa dell’evento è esterna all’organismo dell’assicurato.

Per essere considerato un infortunio, l’evento deve provocare lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che possono comportare:

Inabilità temporanea : incapacità di svolgere temporaneamente le proprie attività quotidiane o professionali.

: incapacità di svolgere temporaneamente le proprie attività quotidiane o professionali. Invalidità permanente : perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa.

: perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa. Morte: decesso dell’assicurato a seguito dell’evento.

Esempi comuni di infortunio includono incidenti stradali, cadute accidentali o lesioni causate da macchinari. Eventi come l’infarto o altre patologie interne non rientrano generalmente nella definizione di infortunio, poiché non derivano da cause esterne e violente.

Cosa copre l’assicurazione contro gli infortuni?

Le coperture offerte da un’assicurazione contro gli infortuni possono variare in base al contratto stipulato, ma generalmente includono:

Invalidità permanente : se a seguito di un infortunio l’assicurato subisce una perdita o riduzione definitiva della capacità lavorativa, la polizza prevede un indennizzo proporzionale al grado di invalidità accertato.

: se a seguito di un infortunio l’assicurato subisce una perdita o riduzione definitiva della capacità lavorativa, la polizza prevede un indennizzo proporzionale al grado di invalidità accertato. Inabilità temporanea : nel caso in cui l’infortunio comporti un’incapacità temporanea a svolgere l’attività lavorativa, l’assicurazione può prevedere una diaria giornaliera per il periodo di inabilità.

: nel caso in cui l’infortunio comporti un’incapacità temporanea a svolgere l’attività lavorativa, l’assicurazione può prevedere una diaria giornaliera per il periodo di inabilità. Morte : in caso di decesso dell’assicurato a seguito di un infortunio, la polizza prevede il pagamento di un capitale ai beneficiari designati.

: in caso di decesso dell’assicurato a seguito di un infortunio, la polizza prevede il pagamento di un capitale ai beneficiari designati. Rimborso spese mediche : copertura delle spese sostenute per cure mediche, interventi chirurgici, terapie riabilitative e altre prestazioni sanitarie necessarie a seguito dell’infortunio.

: copertura delle spese sostenute per cure mediche, interventi chirurgici, terapie riabilitative e altre prestazioni sanitarie necessarie a seguito dell’infortunio. Diaria da ricovero: erogazione di una somma giornaliera per ogni giorno di degenza ospedaliera dovuta all’infortunio.

È importante leggere attentamente le condizioni contrattuali della polizza per conoscere nel dettaglio le coperture offerte, le eventuali esclusioni e le limitazioni previste. Inoltre, alcune polizze possono offrire garanzie aggiuntive, come l’assistenza domiciliare o il supporto psicologico post-infortunio.

Come funziona l’assicurazione per gli infortuni

L’assicurazione contro gli infortuni è un contratto stipulato tra l’assicurato e una compagnia assicurativa, in cui quest’ultima si impegna a fornire un indennizzo economico in caso di infortunio subito dall’assicurato. Il funzionamento generale prevede:

Sottoscrizione della polizza: l’assicurato sceglie le coperture desiderate e paga un premio assicurativo, il cui importo varia in base a fattori come l’età, la professione, le attività svolte e il livello di rischio associato. Verifica del sinistro: in caso di infortunio, l’assicurato deve denunciare l’evento alla compagnia assicurativa entro i termini previsti dal contratto, fornendo tutta la documentazione necessaria, come certificati medici e referti. Valutazione del danno: la compagnia assicurativa valuta l’entità delle lesioni e determina l’indennizzo spettante, in base alle condizioni contrattuali e al grado di invalidità o inabilità riportato. Liquidazione dell’indennizzo: una volta completata la valutazione, l’assicurazione procede al pagamento dell’indennizzo concordato, che può essere erogato sotto forma di capitale unico o rendita, a seconda della tipologia di copertura e delle clausole contrattuali.

È fondamentale leggere attentamente le condizioni della polizza per comprendere le coperture offerte, le esclusioni e le limitazioni previste.

Le tipologie di assicurazione per infortunio

Esistono diverse tipologie di assicurazioni contro gli infortuni, progettate per rispondere alle specifiche esigenze degli individui. Le principali includono:

Polizza infortuni professionale : copre gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. È particolarmente indicata per professioni ad alto rischio o per lavoratori autonomi che desiderano una protezione aggiuntiva rispetto alle coperture obbligatorie.

: copre gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. È particolarmente indicata per professioni ad alto rischio o per lavoratori autonomi che desiderano una protezione aggiuntiva rispetto alle coperture obbligatorie. Polizza infortuni extraprofessionale : offre copertura per gli infortuni che si verificano al di fuori dell’ambito lavorativo, come durante il tempo libero, attività sportive o domestiche.

: offre copertura per gli infortuni che si verificano al di fuori dell’ambito lavorativo, come durante il tempo libero, attività sportive o domestiche. Polizza infortuni 24 ore su 24 : fornisce una protezione completa, coprendo sia gli infortuni professionali che quelli extraprofessionali, garantendo così una tutela continua durante l’intera giornata.

: fornisce una protezione completa, coprendo sia gli infortuni professionali che quelli extraprofessionali, garantendo così una tutela continua durante l’intera giornata. Polizza infortuni per la famiglia : estende la copertura a tutti i membri del nucleo familiare, offrendo protezione in caso di infortuni che possano coinvolgere coniugi, figli o altri conviventi.

: estende la copertura a tutti i membri del nucleo familiare, offrendo protezione in caso di infortuni che possano coinvolgere coniugi, figli o altri conviventi. Polizza infortuni per sportivi: rivolta a chi pratica attività sportive, sia a livello amatoriale che professionale, copre gli infortuni legati alla pratica sportiva, includendo spesso anche le spese mediche e riabilitative.

La scelta della tipologia di polizza più adatta dipende dalle esigenze personali, dallo stile di vita e dal livello di rischio associato alle attività svolte quotidianamente. È consigliabile valutare attentamente le diverse opzioni disponibili e personalizzare la copertura in base alle proprie necessità.

L’assicurazione per infortuni e malattia

L’assicurazione per infortuni e malattia è una polizza che offre una protezione completa in caso di eventi imprevisti che possano compromettere la salute dell’assicurato. Questa copertura è particolarmente indicata per chi desidera tutelarsi sia dagli infortuni derivanti da cause esterne, fortuite e violente, sia dalle malattie che possono insorgere nel corso della vita.

Le principali garanzie offerte da questa tipologia di polizza includono:

Indennità per inabilità temporanea : un compenso economico giornaliero per il periodo in cui l’assicurato è impossibilitato a svolgere le proprie attività lavorative a causa di infortunio o malattia.

: un compenso economico giornaliero per il periodo in cui l’assicurato è impossibilitato a svolgere le proprie attività lavorative a causa di infortunio o malattia. Indennizzo per invalidità permanente : un capitale erogato in caso di perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa.

: un capitale erogato in caso di perdita definitiva, totale o parziale, della capacità lavorativa. Rimborso spese mediche : copertura delle spese sostenute per visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici e terapie riabilitative.

: copertura delle spese sostenute per visite specialistiche, esami diagnostici, interventi chirurgici e terapie riabilitative. Diaria da ricovero: una somma giornaliera corrisposta per ogni giorno di degenza ospedaliera dovuta a infortunio o malattia.

Queste polizze possono essere personalizzate in base alle esigenze dell’assicurato, offrendo una protezione su misura per affrontare con serenità gli imprevisti legati alla salute.

L’assicurazione per infortuni sportivi

La pratica sportiva, sia a livello amatoriale che agonistico, comporta rischi di infortunio. L’assicurazione per infortuni sportivi è una polizza specificamente studiata per coprire gli incidenti che possono verificarsi durante l’attività fisica.

Le coperture tipiche di questa polizza includono:

Indennizzo per infortuni : compenso economico in caso di lesioni subite durante la pratica sportiva, sia in allenamento che in gara.

: compenso economico in caso di lesioni subite durante la pratica sportiva, sia in allenamento che in gara. Rimborso spese mediche : copertura delle spese per cure mediche, fisioterapia e riabilitazione necessarie a seguito dell’infortunio.

: copertura delle spese per cure mediche, fisioterapia e riabilitazione necessarie a seguito dell’infortunio. Responsabilità civile: protezione in caso di danni involontari causati a terzi durante l’attività sportiva.

In Italia, dal novembre 2010, è obbligatoria la stipula di una polizza infortuni sportivi per atleti, dirigenti e tecnici che partecipano ad attività sportive di livello agonistico. Per i dilettanti che praticano sport a livello amatoriale, l’assicurazione non è obbligatoria, ma fortemente consigliata per garantire una copertura adeguata in caso di incidenti.

L’assicurazione per gli infortuni in casa

Gli incidenti domestici rappresentano una delle principali cause di infortunio. Per questo motivo, esiste l’assicurazione per gli infortuni in casa, una polizza che tutela chi svolge attività domestiche non retribuite, come casalinghe e casalinghi.

In Italia, la legge prevede l’obbligo di assicurazione per le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si occupano esclusivamente della cura della casa e della famiglia, senza percepire una retribuzione. Questa polizza, gestita dall’INAIL, garantisce una copertura in caso di infortuni domestici che provochino un’invalidità permanente pari o superiore al 27%.

Le prestazioni previste includono:

Rendita mensile : erogata in caso di invalidità permanente conseguente a un infortunio domestico.

: erogata in caso di invalidità permanente conseguente a un infortunio domestico. Assegno una tantum: in caso di infortunio mortale, ai familiari superstiti spetta un’indennità una tantum.

È importante sottolineare che la polizza copre gli infortuni avvenuti all’interno dell’abitazione e nelle relative pertinenze, come balconi, terrazze, giardini e cantine. Non sono invece coperti gli incidenti occorsi in luoghi diversi dalla propria dimora.

Per garantire una protezione più ampia, è possibile integrare la copertura obbligatoria con polizze assicurative private che offrono garanzie aggiuntive, come il rimborso delle spese mediche o l’indennità per inabilità temporanea.

Come sottoscrivere la polizza sugli infortuni

La sottoscrizione di una polizza infortuni richiede una valutazione attenta delle proprie esigenze e una comprensione dettagliata delle coperture offerte. Ecco i passaggi fondamentali da seguire:

Valutazione delle esigenze personali: analizza il tuo stile di vita, la professione e le attività quotidiane per determinare i rischi specifici a cui sei esposto. Questo ti aiuterà a identificare le coperture più adatte alle tue necessità. Ricerca e confronto delle offerte: esamina le diverse proposte disponibili sul mercato assicurativo, confrontando premi, massimali, franchigie ed esclusioni. Utilizza strumenti online o rivolgiti a un consulente assicurativo per ottenere una panoramica completa delle opzioni disponibili. Analisi delle condizioni contrattuali: leggi attentamente le condizioni generali e particolari della polizza, prestando attenzione alle clausole relative alle esclusioni, ai limiti di indennizzo e alle procedure da seguire in caso di sinistro. Compilazione della proposta assicurativa: una volta scelta la polizza più adatta, compila il modulo di proposta fornendo informazioni accurate e veritiere sul tuo stato di salute, professione e abitudini. Eventuali omissioni o dichiarazioni false potrebbero compromettere la validità della copertura. Pagamento del premio: effettua il pagamento del premio assicurativo secondo le modalità concordate (unica soluzione o rateizzazione). La copertura entrerà in vigore alle condizioni stabilite nel contratto, solitamente dopo il pagamento del premio o dalla data indicata nella polizza. Conservazione della documentazione: mantieni una copia del contratto e delle condizioni assicurative in un luogo sicuro, insieme alle ricevute di pagamento. Questi documenti saranno essenziali in caso di sinistro o per future modifiche alla polizza.

Ricorda l’importanza di una comunicazione trasparente con la compagnia assicurativa e di aggiornare tempestivamente la polizza in caso di cambiamenti significativi nella tua vita professionale o personale.

Tempi di liquidazione dell’assicurazione sugli infortuni

I tempi di liquidazione di una polizza infortuni possono variare in base a diversi fattori, tra cui la complessità del sinistro, la necessità di perizie mediche e la completezza della documentazione fornita. Generalmente, la procedura prevede le seguenti fasi:

Denuncia del sinistro: l’assicurato deve comunicare l’evento alla compagnia assicurativa entro i termini previsti dal contratto, solitamente entro 3 giorni dall’infortunio o dalla sua scoperta. Valutazione del sinistro: la compagnia esamina la documentazione ricevuta e, se necessario, richiede ulteriori informazioni o dispone una visita medica per accertare l’entità delle lesioni. Determinazione dell’indennizzo: una volta completata la valutazione, l’assicuratore calcola l’importo dell’indennizzo in base alle condizioni contrattuali e al grado di invalidità o inabilità riscontrato. Comunicazione dell’offerta: la compagnia invia all’assicurato una proposta di liquidazione, specificando l’importo riconosciuto e le modalità di pagamento. Accettazione e pagamento: se l’assicurato accetta l’offerta, la compagnia procede al pagamento dell’indennizzo entro i termini stabiliti nel contratto, generalmente entro 15 giorni dall’accettazione.

È importante notare che le tempistiche possono essere influenzate dalla complessità del caso e dalla rapidità con cui vengono fornite le informazioni richieste. Per agevolare il processo, è consigliabile fornire tutta la documentazione necessaria in modo completo e tempestivo e mantenere una comunicazione costante con la compagnia assicurativa.

In caso di ritardi o controversie sulla liquidazione, è possibile rivolgersi all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o ad associazioni di consumatori per ottenere assistenza e tutelare i propri diritti.