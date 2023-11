“Il potere del dialogo” ospita Claudia Segre

WiP (Women In Procurement) rappresenta un network dove comprendere appieno cosa significhi essere oggi una professionista nel campo del Procurement. Ancora di più, WiP si erge come un faro di ispirazione e connessione per le donne che intraprendono questa professione.

Secondo la commissaria europea Mariya Gabriel, il 90% dei lavori futuri richiederà competenze digitali. Le donne che non possiedono queste competenze correranno il rischio di essere lasciate indietro, con un conseguente danno sia per loro stesse che per le società in cui vivono. Per questo, contemporaneamente alle altre forme di discriminazione di genere, occorre battersi anche e soprattutto affinché le donne si possano riappropriare del proprio valore sociale e della propria uguaglianza economica.

Claudia Segre, Presidente e fondatrice della Global Thinking Foundation, ha costruito su questo una battaglia professionale lunga una vita. Inserita nella lista Forbes TOP100 Italian Successful Women 2019, è stata anche speaker di TedX con oltre 30 anni di esperienza nei mercati internazionali.

Claudia Segre è la nuova ospite de “Il potere del dialogo”, la rubrica di QuiFinanza in collaborazione con WiP, Women In Procurement.