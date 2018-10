SmartFlower, il fiore intelligente che genera energia pulita

editato in: da

Convertire l’energia solare in elettricità o energia termica è già possibile.

L’energia proveniente dal sole è una fonte rinnovabile di cui possono usufruire tutti ed è pulita. Viene impiegata non solo per soddisfare la richiesta energetica di abitazioni, ma per riscaldare l’acqua sanitaria e alimentare la rete elettrica di piccoli centri.

I pannelli solari ad esempio, sono dei dispositivi che permettono di convertire la luce solare in energia elettrica in maniera naturale. Vengono installati già da tempo sugli edifici per catturare i preziosi raggi solari.

E se a generare energia pulita fosse un “fiore intelligente”? Si chiama SmartFlower, ed è un sistema innovativo progettato per catturare la luce del sole e trasformarla in energia. Proprio come un girasole, il dispositivo è stato realizzato in modo da aprirsi al mattino e “inseguire” il sole durante il giorno. SmartFlower è stato già installato nel quartiere residenziale di Chicago “The Renaissance Collaborative” dove vivono persone con un reddito economico basso con l’obiettivo di alimentare circa 300 abitazioni.

Il dispositivo oltre a essere intelligente, si presenta con un design compatto e piacevole alla vista, che ricorda un fiore. Come funziona SmartFlower? Nato dalla collaborazione tra Groundswell, Elevate Energy e Mohawk Group che ha finanziato parte del progetto, il dispositivo è costituito da “petali” sui quali sono stati installati dei pannelli fotovoltaici che girano in base alla posizione del sole. Riesce ad apportare una produzione di energia di oltre il 40% in più rispetto ai pannelli solari tradizionali.

Inoltre, il dispositivo dispone anche di un sistema di ventilazione dal retro che gli consente di fornire circa il 5-10% in più di potenza rispetto ad un sistema tradizionale. Per eliminare eventuali sostanze contaminanti, SmartFlower possiede delle spazzole che si azionano in maniera automatica ogni volta che si apre e si chiude per consentire una maggiore efficienza.

SmartFlower è il primo progetto di energia solare “comunitario” dell’Illinois, ovvero condiviso da numerosi nuclei familiari. Questo lo rende uno strumento tecnologico all’avanguardia che potrebbe essere al più presto adottato anche in altre città (è prevista infatti l’installazione di altri SmartFlowers nello stato da qui a due anni). Il dispositivo è stato ideato anche per essere installato in luoghi pubblici come centri commerciali, ristoranti o hotel e può essere utilizzato all’occorrenza, anche per ricaricare veicoli elettrici.