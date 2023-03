Mercato elettrico, si cambia: il pianto anti-crisi dell’Europa

La riforma si concentra su una maggiore scelta di contratti e trasparenza delle informazioni per i consumatori. In particolare, tutti i cittadini avranno la possibilità di optare per contratti a lungo termine a prezzo fisso per evitare aumenti mensili. Tuttavia, sarà ancora possibile scegliere contratti a tariffazione dinamica per sfruttare i prezzi variabili dell’elettricità, ad esempio per la ricarica di auto elettriche o per l’accensione di pompe di calore quando il prezzo è più conveniente. Inoltre, la riforma prevede maggiori protezioni per le fasce di consumatori più vulnerabili, con la possibilità per gli stati membri di estendere i prezzi regolati alle famiglie e alle PMI in caso di necessità.

La proposta di riforma del mercato elettrico dell’UE prevede agevolazioni per i prosumer e l’energy sharing. In particolare, i consumatori saranno in grado di investire in impianti fotovoltaici ed eolici e vendere o donare l’eccesso di energia ai vicini. Inoltre, potranno affittare o diventare comproprietari di strutture esterne e condividere l’energia all’interno delle loro comunità. La bozza mira a ridurre il rischio di fallimento dei fornitori, i quali saranno obbligati a gestire i rischi entro i volumi dei contratti a prezzo fisso per ridurre l’esposizione ai picchi del mercato. Inoltre, la proposta impone agli Stati membri di designare fornitori di ultima istanza, al fine di garantire che nessun consumatore rimanga senza energia elettrica. Incentivare la competitività e la transizione energetica La riforma proposta prevede che i produttori di energia continueranno ad operare sul mercato a breve termine, ma i loro ricavi saranno modellati da contratti a lungo termine come i PPA (power purchase agreements) e i contratti per differenza a due vie (CfD), a seconda della fonte di finanziamento dell’impianto. Inoltre, gli Stati membri dovranno destinare i ricavi in eccesso dai CfD ai consumatori e la riforma aumenterà la liquidità dei mercati per i contratti a lungo termine che fissano i prezzi futuri, noti anche come “contratti forward”. Tali misure ridurranno il rischio di volatilità dei prezzi per i produttori e garantiranno una maggiore stabilità del mercato. La proposta prevede che gli Stati membri debbano valutare la necessità di flessibilità del proprio sistema energetico e stabilire obiettivi per soddisfarla. Inoltre, i governi avranno la possibilità di progettare o riprogettare meccanismi di capacità per promuovere soluzioni di flessibilità o introdurre nuovi regimi di sostegno specifici. Rafforzare la stabilità e la prevedibilità dei costi dell’energia in tutta l’UE Kadri Simson, commissaria per l’Energia, ha dichiarato che nonostante l’assetto attuale abbia garantito un mercato efficiente e ben integrato per molti decenni, la manipolazione dei mercati dell’energia da parte della Russia e la già limitata offerta mondiale hanno esposto molti consumatori ad aumenti massicci delle bollette energetiche. La Commissione Ue ha proposto queste nuove misure per rafforzare la stabilità e la prevedibilità dei costi dell’energia in tutta l’UE, sostenendo gli investimenti nelle energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi del Green Deal e fare dell’UE il motore dell’energia pulita per i decenni a venire.