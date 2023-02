Smog, le 10 città più inquinate in Italia: la nuova classifica

29 città su 95 hanno superato i limiti giornalieri di PM10. L’allarme smog nelle città italiane è un problema sempre più urgente. Per il nuovo report di Legambiente “Mal Aria di città. Cambio di passo cercasi”, curato nell’ambito della Clean Cities Campaign, i livelli di inquinamento dell’aria in molti capoluoghi sono ancora troppo elevati e distanti dai limiti di legge, più rigorosi, previsti a partire del 2030. Il report ha preso in considerazione i dati del 2022 nei capoluoghi di provincia, sia per quanto concerne i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) che del biossido di azoto (NO2).