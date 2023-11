Le viste mozzafiato, le piste lunghissime, le vette solitarie e la tranquillità delle valli rendono le Alpi mete ambite sia in estate che in inverno. Uno studio su Nature Climate Change rivela però che circa la metà delle stazioni sciistiche dei 28 Paesi europei è a rischio molto elevato di mancanza di neve nel caso in cui il riscaldamento globale raggiunga i + 2 °C.