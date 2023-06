Bandiere verdi, quali sono le spiagge a misura di bambino

L'International Workshop of Green flags ha recentemente aggiornato l'elenco delle spiagge italiane con la cosiddetta "bandiera verde". Queste località balneari sono state selezionate per la loro attenzione alle esigenze dei più piccoli e per l'impegno nella tutela dell'ambiente, dal momento che le spiagge italiane sono sempre più sommerse dalla plastica. Attualmente, sono 146 le spiagge in tutta Italia che offrono un'esperienza ideale per le famiglie.