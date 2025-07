Fondazione Eos La presentazione del bilancio sociale 2024 della Fondazione Eos

Fondazione Eos, la fondazione di volontariato di Edison, ha pubblicato il bilancio 2024, che conclude i suoi primi tre anni di attività. In questo periodo i progetti finanziati dall’associazione hanno raggiunto oltre 12mila ragazzi in tutta Italia, dando loro spazi e opportunità grazie a finanziamenti per un totale di 3 milioni di euro.

Diversi i progetti portati avanti nel 2024 da Eos. La fondazione ha sostenuto lo sviluppo di attività sportive, la rigenerazione urbana di quartieri difficili e la diffusione della cultura attraverso musica, cinema, lettura e arti performative.

Il bilancio sociale di Eos per il 2024

La Fondazione Eos sostiene, tramite diversi progetti, iniziative che vogliono aiutare gli adolescenti in Italia nella loro crescita culturale e personale. Secondo il bilancio sociale, pubblicato dall’associazione, nel 2024 sono stati impegnati in questi progetti più di 500 operatori e oltre 1.000 dipendenti di Edison.

Francesca Magliulo, Direttrice di Fondazione Eos, ha commentato:

Solo tre anni fa siamo partiti domandandoci in che modo potevamo fare di più per la comunità e da quella domanda si è sviluppato un piano d’azione che ci ha portato vicino a migliaia di adolescenti. Noi abbiamo scelto il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze che abbiamo incontrato, che abbiamo ascoltato, accogliendo le loro istanze e prendendoci cura dei loro pensieri.

Le iniziative di Eos sono state portate avanti grazie a una stretta collaborazione con le associazioni di volontariato locali e con gli adolescenti stessi, che sono entrati a far parte dei progetti non solo come fruitori, ma anche come ideatori.

Fondazione Eos

I progetti di Eos per gli adolescenti

I principali progetti su cui Fondazione Eos si è concentrata nel 2024 sono legati a diversi aspetti della vita degli adolescenti, dall’ambiente in cui crescono alle opportunità che vengono fornite loro, fino agli spazi di ascolto e di educazione:

l’iniziativa “Traiettorie urbane”, nel corso di tre anni, ha aiutato a trasformare sei quartieri di Palermo, rendendoli più a misura di adolescente, ricchi di opportunità di crescita e di partecipazione;

il progetto “Criscito” è intervenuto nel quartiere popolare di Borgo di Sant’Antonio Abate, a Napoli, fornendo servizi di prossimità per aiutare i giovani;

Play your Way ha aiutato la costruzione di comunità sportive, per aiutare la formazione dei ragazzi attraverso lo sport;

“Riflessi culturali” ha promosso cinema, lettura, arti performative e musica nell’educazione, attraverso il polo dell’ex Manifattura Tabacchi di Milano;

“Good Vibes”, sviluppato in collaborazione con FabLab, mira ad avvicinare ragazze e ragazzi alle discipline Stem attraverso un approccio aperto e creativo.

Fondazione Eos

La partecipazione di Edison

Edison ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Eos. La società ha donato il 92% degli 1,6 milioni di euro raccolti dall’associazione nel 2024, mentre la quota restante è arrivata da donazioni di altri privati. Di questi, 1 milione di euro sono stati riservati allo sviluppo di comunità energetiche a impatto sociale nei territori già coinvolti dalle iniziative della fondazione.

Nei primi tre anni di attività della Fondazione Eos, l’associazione ha erogato al terzo settore più di 3 milioni di euro, tra le iniziative in co-progettazione e i progetti direttamente sostenuti.