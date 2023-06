Elektronorm lancia Smart Solutions

Fonte: Elektronorm

Elektronorm S.p.A., la family company di Gessate, nell’hinterland milanese, specializzata in progettazione e realizzazione di impianti elettrici industriali, automazione ed impianti di efficientamento energetico, prosegue la sua marcia verso il futuro.

La società, con quasi 30 milioni di fatturato e 110 dipendenti sul territorio nazionale, player nel settore delle energie alternative e dell’automazione industriale, dopo aver lanciato il programma EtaUP Solutions per il mondo delle rinnovabili, punta a conquistare una fetta del mercato delle piccole e medie imprese e del residenziale, con la nascita di una nuova Business Unit: Smart Solutions.

Al programma EtaUP Solutions fortemente voluto da Luigi Lasco, direttore generale della società con un’esperienza longeva soprattutto nel mondo della cogenerazione, della trigenerazione e del biometano, segue dunque la nascita della BU Smart Solutions grazie all’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Angelo Jannone che affiancherà alla guida della Società i fratelli Franco e Giorgio Pulerà, con il conferimento dei poteri di Amministratore Delegato.

Con la proposta “Zero Pensieri” la Società, che ha aperto di recente due nuove unità in Puglia ed in Liguria, ha affidato la nuova divisione a Gigi Natta, un manager con una lunga esperienza nella creazione e gestione di reti di vendita. L’obiettivo è stimolare la domanda di transizione ecologica da parte delle piccole e medie imprese, da Nord a Sud, mediante formule fortemente competitive ed aggregando una rete di venditori installatori e progettisti.

“Non vogliamo replicare modelli già esistenti proposti dai grandi player del mercato energetico” – sottolinea Jannone. “Il nostro obiettivo è salvaguardare comunque la nostra peculiarità di mettere al centro i clienti che rimane il punto di forza di una media impresa come la nostra” – ha aggiunto Lasco.

Grazie anche al piano di sviluppo di questa Business Unit, oltre che alla crescita ulteriore nel settore del biogas, biometano e cogenerazione/trigenerazione, la società punta a traguardare entro la fine del 2024 l’obiettivo di 50 milioni di ricavi e 10% di Ebitda.

