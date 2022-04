“Crypto ma non troppo”: cosa sono e come funzionano gli NFT

Acronimo di Non-Fungible token, un NFT è tecnicamente un certificato di proprietà su un’opera digitale. C’è chi li considera l’ennesima bolla, chi invece un cambio storico nella gestione del diritto di proprietà.

Qualunque sia il presente e il futuro degli NFT, non si può prescindere dalla loro comprensione e dal loro funzionamento.

Ecco perché in questa puntata di “Crypto ma non troppo” approfondiamo insieme a Donatella Maisto come si crea un NFT, cosa compra realmente chi ne acquista uno e in che modo è possibile investire su questi token.