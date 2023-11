Bioedilizia: l’esperienza GeoArchi Engineering

L’interesse per la bioedilizia è in costante crescita a livello globale. Negli ultimi anni le persone sono alla ricerca di numerose soluzioni che possano impattare positivamente sull’ambiente, comprese quelle abitative sviluppate in ottica green. In questo contesto, GeoArchi Engineering si pone come pioniere nella creazione di case ed edifici eco-compatibili.

“Un elemento fondamentale della nostra filosofia è il rispetto per l’ambiente. Utilizziamo esclusivamente materie prime provenienti da aree di riforestazione controllata, garantendo la totale atossicità dei materiali e il minimo impatto ambientale”, afferma l’azienda.

La bioedilizia come stile di vita

La bioedilizia è un approccio che promuove l’uso di materiali naturali e privi di sostanze nocive per la salute umana. GeoArchi Engineering abbraccia questo settore, realizzando costruzioni che non solo rispettano l’ambiente, ma promuovono anche un ambiente interno sano per gli abitanti della casa.

Come funziona la realizzazione di un edificio in bioedilizia?

GeoArchi Engineering ci spiega che questo genere di abitazioni ed edifici possono essere costruite in qualsiasi momento, a condizione che vengano seguite le leggi in materia e si ottenga il permesso di costruzione necessario. Le case in bioedilizia, offrono un’ estetica naturale e l’efficienza energetica vantaggiosa. La costruzione di una casa in bioedilizia richiede un permesso di costruzione regolare o una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Per questi motivi è essenziale presentare un progetto professionale, redatto da un esperto abilitato, che verrà esaminato dal comune e dagli uffici competenti. Una volta ottenuta l’approvazione ufficiale, potrà iniziare la costruzione.

In quali vantaggi si traduce possedere una casa eco-compatibile?

Sostenibilità ambientale : riduzione delle emissioni di carbonio e dell’impatto ambientale.

: riduzione delle emissioni di carbonio e dell’impatto ambientale. Efficienza energetica : minori consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento.

: minori consumi di energia per riscaldamento e raffreddamento. Salute e benessere : interni salubri e confortevoli grazie all’uso di materiali naturali.

: interni salubri e confortevoli grazie all’uso di materiali naturali. Ciclo di vita lungo: durata eccezionale grazie alla resistenza naturale dei materiali bio.

GeoArchi Engineering è inoltre specializzata nella consulenza energetica ed è in grado di trasformare la tua abitazione in una casa del tutto green.

Lo studio di GeoArchi Engineering propone soluzioni integrate che, attraverso la riorganizzazione dei processi produttivi e l’introduzione di tecnologie innovative, consentano di ridurre drasticamente i costi energetici, gli sprechi e le emissioni nocive.

GeoArchi Engineering fornisce soluzioni e sistemi in una logica “chiavi in mano” prendendo in gestione tutte le fasi della realizzazione di un impianto elettrico o termico, dalla progettazione preliminare all’installazione, dal supporto per l’ottenimento dei finanziamenti all’espletamento di tutte le pratiche amministrative.

Qual è l’approccio pratico di GeoArchi Engineering?

Lo studio trova il suo fondamento nella volontà di ritornare a porre al centro del progetto l’uomo e le sue interazioni con l’ambiente. Una tematica vasta e complessa, le cui competenze non possono trovarsi in un solo professionista, ma in un team di valore e coordinato che ricerchi dal confronto la soluzione qualitativamente migliore ai problemi della relazione fra l’abitare e l’ambiente. In questo modo GeoArchi Engineering reinterpreta la tradizione costruttiva, ottenendo involucri innovativi dal punto di vista costruttivo, compatibili dal punto di vista dell’impatto ambientale, economici dal punto di vista costruttivo e della manutenzione.Tutto impostato su quattro asset principali, che sono: