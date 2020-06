Bollo auto in scadenza in diverse Regioni, cosa rischia chi non paga

editato in: da

Sono diverse le Regioni italiane che hanno deciso di rimandare la scadenza di pagamento del bollo auto, come uno dei provvedimenti presi per rispondere alla crisi economica causata dal Covid-19. L’obiettivo era quello di non gravare ulteriormente sul bilancio delle famiglie, in molti casi già colpite pesantemente dal lockdown degli scorsi mesi.

La scadenza si avvicina

La situazione, sul territorio nazionale, non è omogenea, in quanto il bollo auto è una tassa regionale, ma sono diverse le Amministrazioni che hanno deciso di far slittare i termini di pagamento. In alcuni casi, la scadenza si avvicina: in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto, ad esempio, la il termine ultimo per pagare è il 30 giugno. In altre Regioni, come Abruzzo e Marche, il limite è stato rimandato al 31 luglio.

È consigliabile, insomma, che gli automobilisti controllino con attenzione le regole imposte della propria Regione di residenza, per non rischiare di incappare in sanzioni anche piuttosto salate.

Le sanzioni per chi non paga in tempo

Che cosa accade ai proprietari dell’auto che non rispettano la scadenza del versamento? Per chi omette il pagamento del bollo è prevista l’opzione del cosiddetto “ravvedimento operoso”, che consente di effettuare il versamento, appesantito da una sanzione pecuniaria. La multa aumenta progressivamente in base al ritardo accumulato, fino a un massimo del 3,75% dell’importo con 91 giorni di ritardo.

Se invece il ritardo accumulato è più di un anno rispetto alla scadenza del pagamento e nel frattempo non si è ricorsi al ravvedimento operoso, la multa diventa ancora più salata: oltre i 12 mesi, la sanzione è pari al 30% dell’importo, a cui si aggiunge lo 0,2% degli interessi della mora, il cui computo avviene in base a ogni semestre di ritardo accumulato.

Quando scatta il fermo amministrativo

Non solo: il rischio è quello di incappare anche nel fermo amministrativo. Per l’automobilista che per tre anni consecutivi non effettua il versamento dovuto, scatta la radiazione d’ufficio dal Pubblico Registro Automobilistico PRA: ciò comporta il ritiro immediato da parte delle Forze di Polizia della targa del veicolo e del libretto di circolazione.

Scadenze e proroghe regionali

Di seguito l’elenco delle scadenze delle Regioni italiane che hanno prorogato, negli scorsi mesi, il limite ultimo per versare il bollo auto:

Abruzzo : chi ce l’ha in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio può pagarlo fino al 31 luglio;

: chi ce l’ha in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio può pagarlo fino al 31 luglio; Campania : chi ha il bollo in scadenza tra il 24 marzo e il 31 maggio può avvalersi della proroga fino al 30 giugno;

: chi ha il bollo in scadenza tra il 24 marzo e il 31 maggio può avvalersi della proroga fino al 30 giugno; Emilia-Romagna : il termine ultimo del pagamento è spostato fino al 30 giugno per le scadenze comprese tra l’1 marzo e il 30 aprile;

: il termine ultimo del pagamento è spostato fino al 30 giugno per le scadenze comprese tra l’1 marzo e il 30 aprile; Lazio : per le scadenze tra il primo marzo e il 31 maggio si potrà pagare fino al 30 giugno;

: per le scadenze tra il primo marzo e il 31 maggio si potrà pagare fino al 30 giugno; Lombardia : per il bollo in scadenza tra il primo marzo e il 31 maggio si può pagare fino al 30 giugno. A ciò si aggiunge la riduzione sulla tassa auto del 15% per i contribuenti che effettuano il pagamento in domiciliazione bancaria. Le richieste di domiciliazione di bolli in scadenza di marzo, aprile e maggio sono state accettate fino al 15 maggio scorso;

: per il bollo in scadenza tra il primo marzo e il 31 maggio si può pagare fino al 30 giugno. A ciò si aggiunge la riduzione sulla tassa auto del 15% per i contribuenti che effettuano il pagamento in domiciliazione bancaria. Le richieste di domiciliazione di bolli in scadenza di marzo, aprile e maggio sono state accettate fino al 15 maggio scorso; Marche : per bolli in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio si potrà pagare entro il 31 luglio;

: per bolli in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio si potrà pagare entro il 31 luglio; Piemonte : le scadenze comprese tra il primo marzo e il 31 maggio potranno essere espletate entro al 30 giugno;

: le scadenze comprese tra il primo marzo e il 31 maggio potranno essere espletate entro al 30 giugno; Toscana : il termine slitta al 30 giugno per le scadenze tra il primo marzo e il 31 maggio;

: il termine slitta al 30 giugno per le scadenze tra il primo marzo e il 31 maggio; Sicilia : il pagamento è consentito fino al 30 novembre per le scadenze tra l’8 marzo e il 31 ottobre;

: il pagamento è consentito fino al 30 novembre per le scadenze tra l’8 marzo e il 31 ottobre; Veneto: la proroga è fino al 3 giugno per le scadenze tra l’8 marzo e il 31 maggio.

Agevolazioni per veicoli ecologici

Va anche ricordato che alcune Regioni hanno introdotto vantaggi ed esenzioni per i veicoli ecologici: