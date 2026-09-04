Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Mail e Google Calendar nel mirino del Fisco.

Una traccia digitale, presa isolatamente, non equivale necessariamente alla prova di un compenso incassato. Il suo valore probatorio, però, aumenta quando è possibile collegarla ad altre informazioni. È questo, in sintesi, ciò che emerge dalla sentenza n. 304/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza.

Pronunciandosi, i giudici hanno respinto il ricorso di un libero professionista al quale era stato contestato il superamento dei limiti per il regime forfettario. Durante l’attività di controllo fiscale, le autorità avevano utilizzato per un riscontro le informazioni emerse da mail e appuntamenti su Google Calendar e, nonostante l’opposizione, l’attività è stata considerata legittima.

Tale principio, quindi, può oggi considerarsi esteso alla generalità dei contribuenti, ma solo in presenza di determinate situazioni e condizioni.

Quando Google Calendar, mail e cloud possono diventare prove fiscali

Nel caso esaminato dai giudici di Vicenza, la Guardia di Finanza aveva acquisito documentazione extracontabile sia nei locali dove veniva svolta l’attività sia nell’abitazione del contribuente. Tra il materiale raccolto c’erano gli estratti di Google Calendar, con nomi dei clienti e orari degli appuntamenti, i contenuti dell’account iCloud, la posta elettronica e alcuni file relativi al finanziamento di veicoli di valore elevato.

A questi elementi digitali si aggiungevano documenti cartacei, come schede compilate dai clienti, autorizzazioni per prestazioni effettuate nei confronti di minorenni, annotazioni manoscritte e buoni omaggio già utilizzati. Ed è proprio l’incrocio fra queste informazioni ad avere avuto un peso determinante. L’agenda elettronica, quindi, non è stata considerata una sorta di registro fiscale alternativo, ma un tassello di un insieme più ampio di elementi.

Per evitare interpretazioni allarmistiche, quindi, utilizzare Google Calendar – di per sé – non mette a rischio il contribuente. Il problema nasce quando ciò che è annotato digitalmente trova corrispondenza in altri dati e consente di ricostruire prestazioni effettivamente eseguite e pagamenti non coerenti con quanto dichiarato.

Chi rischia

La digitalizzazione del lavoro implica anche che le informazioni prodotte durante la normale gestione dell’attività possono essere utilizzate per verificare la coerenza tra ciò che accade realmente e ciò che viene dichiarato al Fisco. Tuttavia, a essere maggiormente esposti sono i contribuenti che presentano dichiarazioni dei redditi che si discostano molto dalle spese sostenute.

Fatture, incassi, appuntamenti e documentazione relativa ai clienti di un’attività devono essere coerenti tra loro. Quando infatti l’amministrazione finanziaria presenta una ricostruzione basata su diversi elementi convergenti, bisogna riuscire a spiegare – con prova contraria – eventuali incongruenze.

Per esempio, nel caso dell’imprenditore vicentino, il richiamo a un’eredità come spiegazione della disponibilità economica non è stato ritenuto sufficiente in assenza di una documentazione adeguata.

Non solo Calendar, attenzione a tutte le tracce digitali

Un appuntamento fissato sul calendario può indicare che era previsto un incontro, ma non dimostra automaticamente che la prestazione sia stata eseguita né, soprattutto, che sia stato effettuato un pagamento in nero. La situazione cambia quando quello stesso appuntamento coincide con una scheda cliente, con la conferma del diretto interessato o con ulteriori elementi che dimostrano l’esistenza della prestazione.

La sentenza n. 304/2026 sottolinea infatti che il materiale elettronico rappresenta uno degli elementi dell’accertamento e non una prova isolata. Se esistono però indizi gravi, precisi e concordanti, allora qualsiasi strumento digitale può essere utilizzato come prova.