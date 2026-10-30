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«Dai, che altrimenti va a finire male». È la frase che quattro giovani padovani attribuiscono a Fedez nella querela per minacce e lesioni personali presentata alla Procura di Milano dopo lo scontro avvenuto all’alba del 16 ottobre, davanti al The Club di largo La Foppa. Nel locale il rapper aveva festeggiato il suo 37° compleanno; i ragazzi, tra i 19 e i 21 anni, erano arrivati da Padova per salutare un amico in partenza per l’Australia. Secondo il loro racconto, tutto sarebbe cominciato con la richiesta di un selfie, seguita dalle minacce e poi dall’aggressione. Nella querela descrivono spintoni, pugni e calci, attribuiscono al cantante un colpo al volto di uno di loro e sostengono di essere stati «spintonati violentemente dalle guardie del corpo, sotto le direttive di Fedez». Gli uomini li avrebbero poi inseguiti lungo Corso Garibaldi.

Uno dei diciannovenni avrebbe perso i sensi per alcuni istanti. Soccorso dal 118 e trasportato al Policlinico di Milano, è stato dimesso con quattro giorni di prognosi; tre quelli riconosciuti al fratello, ventunenne. Anche gli altri due amici si sono fatti visitare a Padova. Sul posto è intervenuta la polizia. La querela, dodici pagine accompagnate da filmati e dalla richiesta di ascoltare alcuni testimoni oculari, è stata depositata il 19 ottobre. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo.

La ricostruzione è contestata dai legali del rapper, che negano che Fedez abbia partecipato a un pestaggio e sostengono che abbia reagito all’aggressione di giovani in «evidente stato di alterazione». La loro versione individua anche altri protagonisti: «La contrapposizione è stata tra i giovani e il personale di sicurezza del locale». Il 27 ottobre, intervistato da Fabrizio Corona per Falsissimo, lo stesso Fedez ha ammesso: «Gli ho dato uno schiaffo in faccia». Ha raccontato di essersi sentito minacciato da uno dei ragazzi e ha sostenuto che il gruppo fosse già stato allontanato dalla discoteca per comportamenti molesti nei confronti di alcune ragazze. Ha inoltre precisato che, quella notte, era in compagnia di due donne, senza la propria sicurezza, e che gli uomini ripresi nei filmati non erano suoi bodyguard.

In ogni caso, chi abbia sferrato i colpi è soltanto una parte della questione. L’altra è chi possa esserne chiamato a rispondere, anche senza aver colpito.

Chi paga i danni se un bodyguard aggredisce qualcuno?

Chi ordina un’aggressione può essere chiamato a risarcire i danni anche senza aver sferrato i colpi. Chi impiega l’addetto alla sicurezza può rispondere per una ragione diversa, pur senza aver dato alcun ordine.

“L’art. 2043 c.c. obbliga chi cagiona dolosamente o colposamente un danno ingiusto a risarcirlo, quando siano accertati l’illecito e il nesso causale”.

Nella querela contro Fedez compare, anche l’esortazione «Inseguiteli», attribuita al cantante. Ordinare un inseguimento, però, non equivale a ordinare di picchiare: occorre dimostrare che quella condotta abbia effettivamente contribuito alle violenze.

Chi si avvale dell’attività di un addetto può rispondere degli illeciti collegati alle mansioni affidate, anche senza aver impartito ordini o commesso errori nella scelta e nella vigilanza. È la responsabilità del preponente (art. 2049 c.c.), fondata sul rischio connesso all’impiego dell’attività altrui. Restano da provare il rapporto di preposizione e il collegamento tra incarico e fatto dannoso.

Se gli uomini intervenuti operavano per la sicurezza personale del cantante, occorre accertare chi concretamente se ne avvalesse; se lavoravano per la discoteca, rileva il rapporto con il gestore. Qualora il servizio fosse affidato a una società esterna autonoma, la responsabilità dell’impresa non si estenderebbe automaticamente al locale, ferma la possibilità di un autonomo titolo di responsabilità del gestore. Non è neppure indispensabile un contratto di lavoro subordinato: la Cassazione, nella sentenza n. 12258/2026, relativa a una diversa vicenda in ambito sportivo, ha ribadito che la preposizione può sussistere anche senza un rapporto retribuito.

Le due responsabilità possono concorrere. Quando lo stesso danno è imputabile a più soggetti, anche per titoli differenti:

“L’art. 2055 c.c. prevede la solidarietà: il danneggiato può chiedere a ciascun responsabile l’intero risarcimento”.

La discoteca risponde anche fuori dal locale?

“Se un addetto alla sicurezza aggredisce qualcuno fuori dalla discoteca, anche il gestore può essere chiamato a risarcire i danni”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione nel 2025, un cliente era stato invitato a uscire dopo una discussione con altri avventori, proseguita anche all’esterno. Qui aveva subito lesioni da un addetto alla sicurezza, che aveva agito per ragioni personali, a distanza di tempo dall’allontanamento. La Corte d’appello aveva escluso la responsabilità del preponente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2851 del 2025 ha cassato la decisione con rinvio: il luogo dell’aggressione, il tempo trascorso e il movente personale non bastano, da soli, a spezzare il collegamento con le mansioni affidate.

Il criterio è quello dell’occasionalità necessaria.

“L’art. 2049 c.c. opera quando l’incarico abbia determinato, agevolato o reso possibile l’illecito, purché la condotta rimanga nel «normale sviluppo» delle mansioni”.

Normale, però, non significa lecito. Una violenza può essere contraria agli ordini ricevuti senza essere necessariamente estranea all’incarico. Se un addetto interviene per gestire l’allontanamento di un cliente e il confronto degenera in aggressione, l’abuso può ancora essere collegato alle funzioni esercitate. Non basta, invece, che l’aggressore lavori nel locale: una lite esclusivamente privata, priva di un legame funzionale con il servizio, non rende automaticamente responsabile il preponente.

L’incarico di sicurezza, del resto, non conferisce un potere generale di coercizione. Per gli addetti ai servizi di controllo dei locali di intrattenimento, la l. n. 94/2009 e il D.M. 6 ottobre 2009 prevedono compiti delimitati: l’art. 5 esclude l’uso della forza o di altri mezzi di coazione nelle procedure di primo intervento, mentre l’art. 6 vieta di portare armi, oggetti atti a offendere e strumenti di coazione fisica. La disciplina non si applica automaticamente a ogni guardia del corpo personale. La Cassazione indica il criterio per attribuire la responsabilità, non il responsabile di quella notte.

Bastano i video per farsi risarcire?

Il valore dei filmati allegati alla querela contro Fedez dipende da ciò che effettivamente documentano.

“Nel processo civile, l’art. 2712 c.c. riconosce alle videoregistrazioni piena efficacia probatoria per i fatti rappresentati, se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità”.

Una contestazione generica non basta: il disconoscimento deve essere specifico e circostanziato (Cass. sent. n. 3045/2025).

Un video può mostrare chi colpisce, ma non tutto ciò che è accaduto prima. Può identificare chi partecipa a uno scontro senza chiarire per conto di chi operi. È uno dei punti controversi della vicenda milanese: i denuncianti parlano di bodyguard del cantante, mentre Fedez sostiene che gli uomini ripresi non appartenessero alla sua sicurezza personale. Possono servire testimonianze, riscontri delle forze dell’ordine, turni di servizio e documenti sui rapporti con il gestore o con un’impresa esterna.

La difesa del rapper sostiene inoltre che i giovani avessero un atteggiamento aggressivo e fossero in stato di alterazione.

“Anche una provocazione, però, non autorizza a picchiare”.

La Cassazione ha escluso, in un caso di lesioni inflitte da buttafuori a un cliente, che la provocazione giustificasse di per sé una riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass. sent. n. 5679/2026). Diverso è difendersi da un’aggressione effettiva: la legittima difesa, disciplinata dagli artt. 52 c.p. e 2044 c.c., richiede un pericolo attuale di offesa ingiusta e una reazione necessaria e proporzionata. Presupposti che devono essere accertati, non dedotti dalla sola insistenza o alterazione di una persona.

Anche il danno deve essere dimostrato. Referti, spese mediche, eventuali valutazioni medico-legali e documenti sulle perdite economiche servono a provare le conseguenze risarcibili, patrimoniali e non patrimoniali (artt. 2056 e 2059 c.c.).