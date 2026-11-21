Il servizio sviluppato da Sogei con Agenzia delle Entrate e MEF debutterà con il saldo di dicembre, integrando F24, PagoPA e alert su app IO

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA IMU precompilata.

I proprietari di immobili soggetti a IMU potranno calcolare l’imposta da soli con la nuova piattaforma digitale sviluppata da Sogei, in collaborazione con il ministero dell’Economia, l’Agenzia delle Entrate e PagoPA.

Il servizio, che funzionerà come una dichiarazione precompilata, partirà dal saldo di dicembre 2027. Genererà in automatico il modello F24 o il codice QR per pagare con PagoPA, e inviterà a rispettare le scadenze di giugno e dicembre con un alert sull’app IO. Per chi paga l’IMU quest’anno, però, nulla cambia: il saldo di dicembre 2026 e l’acconto di giugno 2027 si calcolano e si versano con le modalità ordinarie. Ecco come funzionerà la piattaforma, cosa dovranno fare i contribuenti e quali nodi restano aperti.

Cos’è la piattaforma per l’IMU precompilata

La nuova piattaforma è un servizio online, sviluppato da Sogei, che permette ai proprietari di immobili soggetti a IMU di calcolare da soli l’imposta dovuta e di pagarla senza compilare il modello a mano.

Funziona come una dichiarazione precompilata:

il sistema raccoglie gli immobili collegati al codice fiscale del contribuente, applica le aliquote deliberate dal Comune e propone l’importo, che l’utente può modificare.

Il pagamento si fa con un F24 già pronto o con un codice QR tramite PagoPA, mentre l’app IO manda un promemoria delle scadenze.

Come funziona

Il percorso per il contribuente sarà in quattro passaggi:

si accede con il proprio codice fiscale;

si trova l’elenco degli immobili collegati;

si selezionano poi le esenzioni e le riduzioni previste dalla legge (es. quella per l’abitazione principale o per gli immobili di persone disabili o anziane stabilmente ricoverate in istituti);

il sistema calcola l’imposta e produce il modello F24, oppure il codice QR da pagare tramite PagoPA.

L’app IO avviserà ricordando le due scadenze annuali, il 16 giugno per l’acconto e il 16 dicembre per il saldo. Chi sceglie PagoPA potrà anche scaricare dall’app la ricevuta del pagamento.

Chi riguarda

Il servizio debutterà con il saldo di dicembre 2027. Riguarda chiunque debba versare l’IMU, che si paga in due rate:

acconto entro il 16 giugno;

saldo entro il 16 dicembre.

Per chi ha diritto a esenzioni, come l’abitazione principale o a riduzioni, la piattaforma permette di indicarle prima del calcolo.

Cosa devono sapere i proprietari

Dopo la prima compilazione la piattaforma creerà un profilo immobiliare del contribuente. Negli anni successivi, se non cambiano le aliquote comunali né la situazione patrimoniale, calcolerà subito quanto dovuto.

Attenzione: il sistema non seleziona l’agevolazione spettante e, se non lo si fa manualmente, l’imposta viene liquidata in misura piena. Chi ha diritto a esenzioni o riduzioni dovrà quindi verificare con attenzione le voci proposte.