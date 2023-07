Ucraina, ecco il piano segreto della CIA per fermare la guerra

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Fonte: ANSA Il Direttore della CIA William Burns avrebbe un piano per fermare la guerra in Ucraina

Spunta un piano segreto della CIA in Ucraina. Durante una visita segreta in Ucraina del direttore della CIA William J. Burns a inizio giugno, i funzionari ucraini hanno rivelato un’ambiziosa strategia per riconquistare il territorio occupato dai russi e aprire negoziati di cessate il fuoco con Mosca entro la fine di quest’anno. A rivelarlo in una sua esclusiva il Washington Post, che sottolinea come il viaggio di Burns avrebbe incluso incontri con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i massimi funzionari dell’intelligence nazionale.

“Il direttore Burns si è recentemente recato in Ucraina, come ha fatto regolarmente dall’inizio della recente aggressione della Russia più di un anno fa”, ha detto un funzionario statunitense che ha voluto rimanere anonimo. Il suo scopo – riporta il Washington Post – era riaffermare l’impegno dell’amministrazione Biden a condividere l’intelligence intesa ad aiutare l’Ucraina a difendersi.

Il capo della CIA sarebbe arrivato in un momento critico del conflitto, mentre le forze ucraine lottano a denti stretti per ottenere un vantaggio nella loro misuratissima controffensiva, in cui, però, devono ancora schierare la maggior parte delle loro brigate d’assalto addestrate ed equipaggiate dall’Occidente.

La controffensiva prosegue: Kiev riferisce di progressi nel sud del Paese, dove l’obiettivo principale delle truppe è mettere in sicurezza i villaggi. Il generale Oleksander Tarnavskiy, che sta supervisionando la controffensiva, ha affermato che le sue truppe stanno “distruggendo sistematicamente il nemico” e il presidente Zelenskyy ha riferito di ulteriori costanti progressi. Però sul fronte orientale i funzionari hanno segnalato una forte resistenza da parte delle truppe russe.

La viceministra della Difesa Hanna Maliar ha affermato che “ovunque la situazione è calda”: “Le nostre truppe stanno affrontando un’intensa resistenza nemica da parte dei russi, l’estrazione mineraria a distanza e il ridispiegamento delle riserve nemiche, ma stanno creando instancabilmente le condizioni per l’avanzata più rapida possibile”, ha aggiunto Maliar. A est però i rapporti dicono che i russi si starebbero comunque spingendo verso le città di Avdiivka e Maryinka nella regione di Donetsk, e sarebbero anche riusciti a contenere le truppe ucraine nel nord-est.

Pubblicamente, i funzionari ucraini hanno espresso frustrazione per i tempi della controffensiva, ma pare che in privato, i pianificatori militari a Kiev abbiano trasmesso a Burns e agli occidentali fiducia nella capacità di riconquistare i territori, spostare artiglieria e sistemi missilistici vicino alla linea di confine della Crimea controllata dalla Russia, spingersi ulteriormente nell’Ucraina orientale, e poi aprire i negoziati con Mosca per la prima volta da quando i colloqui di pace si sono interrotti nel marzo dello scorso anno.

Il capo di Stato Maggiore congiunto degli Usa, Mark Milley, ha detto che la controffensiva di Kiev sarà difficile, per raggiungere i suoi obiettivi ci vorrà del tempo e sarà “molto sanguinosa”. Parlando al National Press Club di Washington, Milley ha affermato che la controffensiva “sta avanzando con costanza, facendosi strada attraverso campi minati molto difficili: 500 metri al giorno, 1.000 metri al giorno, 2.000 metri al giorno, quel genere di cose”.

Zelensky ha riconosciuto che la controffensiva sta andando “più lentamente del previsto”, ma il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha congedato gli scettici, affermando che “l’evento principale” deve ancora arrivare. Ciò che sembra certo, comunque, stando almeno a quanto detto da un alto funzionario ucraino al Washington Post, “la Russia negozierà solo se si sente minacciata”.

C’è da dire anche che, secondo quanto riportato allora da Newsweek citando il quotidiano svizzero-tedesco Neue Zürcher Zeitung (NZZ), a febbraio il capo della CIA “avrebbe offerto a Vladimir Putin un quinto del territorio ucraino, pari circa alle dimensioni del Donbass, per porre fine alla guerra in corso“, come parte di un piano di pace elaborato per conto del presidente Joe Biden”. Il viceportavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Sean Davitt aveva dichiarato appena dopo che la notizia non era “accurata” e che la Cia avrebbe detto lo stesso. Ma sempre secondo Nzz, Kiev e Mosca avrebbero respinto la proposta, l’Ucraina perché non disposta a dividere il proprio territorio, la Russia perché convinta che tanto alla lunga vincerà comunque la guerra.

Burns aveva dichiarato comunque che i prossimi 6 mesi, cioè fino ad agosto, sarebbero stati “cruciali” per in conflitto. Secondo il capo della CIA Putin avrebbe puntato ad un “calo di interesse per il conflitto da parte dell’Occidente, per recuperare terreno sul campo di battaglia”. Evento però chiaramente disatteso dalla realtà.

Tutto questo mentre Interfax, citando il Servizio di sicurezza federale russo (FSB), afferma che le forze russe avrebbero sventato un attentato contro il capo della Crimea appoggiato da Mosca: “I rapporti suggeriscono che l’FSB abbia arrestato un uomo russo che era stato assunto e addestrato dall’Ucraina per uccidere Sergey Aksyonov, che ha gestito la Crimea per conto del Cremlino sin dalla sua annessione illegale nel 2014”.

Non solo. Secondo la deputata ucraina Kira Rudik, l’Ucraina si starebbe “preparando a un’esplosione nucleare” nella centrale nucleare di Zaporizhzhia: la presunta minaccia di attacco da parte della Russia è la sua “merce di scambio e un modo per minacciare il mondo”. Questo dopo che il leader ucraino Zelenskyy ha avvertito che una “seria minaccia” rimane nell’impianto e ha affermato che la Russia è “tecnicamente pronta” a provocare un’esplosione localizzata nell’impianto. Mosca ha respinto qualsiasi dichiarazione di voler attaccare o sabotare l’impianto.

A sconvolgere gli equilibri della guerra, già precari, è giunta anche la notizia che il Cremlino avrebbe portato circa 700mila bambini dalle zone di conflitto in Ucraina nel territorio russo: ad affermarlo è stato un alto politico russo. Secondo l’intelligence britannica, la Russia avrebbe anche annullato uno spettacolo aereo internazionale dopo gli attacchi all’interno del Paese negli ultimi mesi.

Il viaggio di Burns è arrivato poco prima del colpo di stato abortito del leader mercenario russo Yevgeniy Prigozhin contro l’establishment della difesa russa, che rimescola le carte fissando nuovi scenari possibili. Sebbene la comunità dell’intelligence statunitense avesse scoperto a metà giugno che Prigozhin stava tramando un assalto armato di qualche tipo, questi risultati non sono stati discussi durante gli incontri con Zelensky e altri, ha detto ancora il funzionario Usa al WP.

I funzionari dell’amministrazione Biden hanno ripetutamente sottolineato che Washington e Kiev non hanno nulla a che fare con la fallita marcia su Mosca, una rara sfida al presidente russo Vladimir Putin che gli Stati Uniti hanno definito una questione interna. Nel tentativo di rafforzare quella linea, Burns ha fatto una telefonata al suo omologo russo, Sergei Naryshkin, dopo l’evento e ha sottolineato che gli Stati Uniti non erano coinvolti in alcun modo, ha riferito il Wall Street Journal.

Secondo gli analisti militari, l’obiettivo dell’Ucraina di forzare un negoziato sarebbe però piuttosto ambizioso. “È possibile che possano tagliare il ponte di terra verso la Crimea, impadronendosi del terreno, ma molto dipende dal livello di logoramento”, ha affermato Rob Lee, analista militare presso il Foreign Policy Centre. “Se l’Ucraina subisce troppe perdite, la sua offensiva potrebbe arrivano al culmine presto. Se invece riesce a infliggere perdite sufficienti a Mosca e impedire il movimento dei rinforzi, potrebbe essere in grado di indebolire le difese del Cremlino abbastanza da ottenere una svolta”.

Nel migliore degli scenari – questo il piano segreto della CIA – l’esercito ucraino guadagnerebbe la vittoria sulla Russia facendo avanzare le truppe fino al confine dell’Ucraina con la Crimea, tenendo in ostaggio la penisola che ospita la preziosa flotta russa del Mar Nero. “Se l’Ucraina ha la capacità di prendere di mira altri importanti aeroporti, ponti, linee ferroviarie e hub logistici, può rendere più difficile per la Russia sostenere la guerra”, ha affermato ancora Lee al WP.

Accettando di non prendere la Crimea con la forza, Kiev chiederebbe quindi alla Russia di accettare qualsiasi garanzia di sicurezza che l’Ucraina possa ottenere dall’Occidente, hanno affermato funzionari ucraini. L’idea potrebbe essere quella di lasciare la penisola già controllata dal 2014 a Putin e riprendersi tutto il resto dei territori. Il che non è certo semplice. Perché significherebbe per Putin accettare il ritiro dai confini del 24 febbraio, e Kiev ha già bocciato il piano di pace di Papa Francesco e anche quello della Cina.

Zelensky ha fatto pressioni perché gli Stati Uniti e l’Europa assumessero impegni chiari sull’adesione dell’Ucraina alla NATO e all’Unione europea, ma Usa e Ue appaiono ad oggi più interessati a offrire impegni di assistenza alla sicurezza a lungo termine invece dell’allargamento della Nato, che rischia un conflitto diretto con Putin.

Intanto, sappiamo che per ricostruire l’Ucraina, dai trasporti all’agricoltura, dall’energia all’industria, saranno necessari oltre 400 miliardi di dollari. Numero calcolo per difetto, cui vanno comunque aggiunti gli oneri derivanti dalle spese di guerra e il crollo degli investimenti: numeri incredibili, pari a quasi 3 volte il Pil dell’Ucraina nelle condizioni pre-conflitto. Da parte sua, Kiev ha invece stimato la sua ricostruzione post-bellica in oltre 750 miliardi di dollari, prevedendo 850 progetti per rimettere in piedi il Paese.