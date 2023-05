Il G7 2024 sarà in Italia: ecco dove

Sarà la Puglia la sede prescelta per ospitare il G7 2024 in Italia. Ad annunciarlo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza con la quale si congeda con un giorno di anticipo dal summit tra i sette leader mondiali di Hiroshima, per tornare a Palazzo Chigi ad affrontare l’alluvione in Emilia-Romagna.

G7 2024 in Italia: l’annuncio di Meloni

“Abbiamo scelto la Puglia come sede del G7 perché storicamente ha svolto la funzione di ponte tra Occidente e Oriente” ha dichiarato la premier raccogliendo il testimone del Giappone “anche Francesco l’ha scelta per un evento senza precedenti, terra simbolo di dialogo tra oriente e occidente”, ha aggiunto.

Il vertice italiano tra i leader dei Paesi più industrializzati del mondo si terrà nella seconda metà di giugno, dopo il voto europeo previsto il 9 e il 10. Non c’è però ancora una data ufficiale e la presidente del Consiglio non ha rivelato la località precisa che ospiterà l’evento.

“La sede precisa ve la dico la prossima volta. C’è tempo, è fra un anno. Ce l’ho, ma preferisco dirvela la prossima volta” ha risposto in conferenza, comunicando però i temi che saranno al centro dell’incontro: “Ho anticipato agli altri leader le nostre priorità – ha detto Giorgia Meloni – Sull’Ucraina, vogliamo il rispetto delle regole internazionali. Sicurezza energetica, le migrazioni e l’attenzione all’Africa su cui c’è stata colpevole dimenticanza”.

G7 2024 in Italia: scelta la Puglia

La scelta della Puglia come sede del G7 italiano del prossimo hanno è stata accolta con entusiasmo dal presidente della Regione, Michele Emiliano, il quale ha fatto sapere che “pochi minuti prima dell’annuncio in conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni mi ha telefonato per comunicarmi di aver scelto la Puglia quale sede del G7 del 2024”.

“Ho avuto modo di ringraziarla per il grande riconoscimento che il Governo italiano, con questa scelta, ha dato a noi tutti – ha scritto il governatore in una nota – Un riconoscimento straordinario del lavoro che la Puglia ha svolto con riferimento al dialogo tra Oriente e Occidente, in permanente connessione con Papa Francesco, e della nostra capacità di accoglienza di tutti i popoli del mondo. Ci impegneremo con tutte le nostre energie per far fare all’Italia una bella figura”.

Con il passaggio di consegne tra Giappone e Italia come Paese organizzatore del vertice internazionale, Giorgia Meloni ha lasciato in anticipo il G7 di Hiroshima per dedicarsi all’alluvione in Emilia-Romagna ( di cui abbiamo parlato qui spiegando cos’è l’effetto Stau).

“La mia coscienza, dopo due giorni lontana dall’Italia in un momento tanto complesso mi impone di tornare” ha dichiarato la presidente del Consiglio, aggiungendo “ho bisogno di vedere personalmente e di lavorare in prima persona per dare le risposte che sono necessarie”.

Il ritorno anzitempo della premier le darà la possibilità di poter preparare al meglio le misure urgenti sulle conseguenze del disastro che arriveranno nel Consiglio dei ministri di martedì, nel quale la premier ha anticipato che per affrontare le emergenza saranno stanziati 20 milioni di euro (qui abbiamo parlato del congelamento dei pagamenti nei territori alluvionati in Emilia-Romagna).

“Ma non sono le risorse che servono alla ricostruzione”, ha precisato Giorgia Meloni, assicurando che quelle si troveranno.