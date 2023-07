Il cambiamento climatico fa salire alle stelle i prezzi di questi alimenti

Giornalista professionista dal 2022, ha svolto il Master di Giornalismo all'Università Bologna e lavora per testate come Upday, La Svolta e Tag43, su temi di attualità, cultura ed economia.

I consumatori italiani devono affrontare un’ulteriore brutta notizia. Dopo l’aumento dei costi dei trasporti e il prezzo elevato dei voli, seguiti dai rincari della benzina fino a 2,5 euro al litro, ora si troveranno di fronte a un nuovo aumento dei prezzi dei beni alimentari, causato dagli eventi climatici estremi.

Cos’è l’inflazione climatica

Si tratta dell'”inflazione climatica”, così definita dall’associazione no-profit Consumerismo, che da tempo monitora attentamente questo fenomeno. Secondo l’associazione, i cambiamenti climatici e il caldo estremo hanno effetti diretti sui prezzi al dettaglio, colpendo le tasche dei consumatori e causando un aumento significativo, fino a 4,7 miliardi di euro annui, solo per gli acquisti alimentari.

Il crescente riscaldamento globale e gli eventi meteorologici estremi contribuiscono ad aumentare i costi generali di molte attività umane. Come ben sottolineato dall’associazione Consumerismo, questa escalation dei costi influisce direttamente sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al pubblico. In un’epoca in cui il benessere della popolazione è strettamente correlato all’economia, è essenziale comprendere come il cambiamento climatico stia agendo come un elemento destabilizzante.

Prendiamo l’agricoltura come esempio concreto: il costo di un bene agricolo, come ortaggi o frutta, è sottoposto a un inarrestabile aumento a causa della minore disponibilità di produzione, provocata dai cambiamenti climatici negativi che si manifestano ormai da diversi mesi. Questi mutamenti climatici stanno rendendo più arduo il processo di coltivazione, con effetti negativi sulla quantità e qualità dei prodotti agricoli. Di conseguenza, i prezzi dei generi alimentari sono destinati a crescere, mettendo a dura prova il bilancio delle famiglie e aumentando le preoccupazioni per la sicurezza alimentare.

Gli aumenti nelle famiglie

Anche i prezzi di alcuni servizi essenziali, come trasporti, forniture di acqua, gas ed elettricità, subiscono un forte impatto da eventi climatici estremi. Nel settore alimentare, secondo gli studi dell’associazione, i cambiamenti climatici hanno un’incidenza fino al +3,2% sui prezzi al dettaglio, portando a un aumento medio di spesa di circa +246 euro annui per una famiglia con due figli, solo per l’acquisto di cibi e bevande. A livello nazionale, gli italiani affrontano un aumento complessivo di spesa di circa 4,7 miliardi di euro all’anno, considerando gli stessi livelli di consumo.

Se analizziamo più approfonditamente l’impatto del maggior uso di condizionatori e ventilatori per far fronte alle ondate di caldo, possiamo constatare che l’aumento delle temperature elevate si ripercuote pesantemente sulle bollette energetiche di milioni di famiglie italiane.

In periodo estivo, quando il caldo diventa soffocante, il ricorso ai sistemi di raffreddamento domestico diventa indispensabile per garantire un minimo di comfort abitativo. Tuttavia, il costo energetico associato a questo maggiore utilizzo può essere notevole. Le attuali tariffe elettriche, quando unite a un prolungato periodo di caldo, si traducono in un aggravio di circa 110 euro annui per ciascun nucleo familiare, con una somma complessiva di oltre 2,8 miliardi di euro considerando tutte le famiglie italiane, basandosi sulle attuali tariffe elettriche.

Cosa fare per migliorare l’ambiente

Per affrontare questa “inflazione climatica”, diventa essenziale adottare politiche di mitigazione e adattamento. Investimenti in tecnologie green, sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di gas serra possono contribuire a limitare gli effetti del cambiamento climatico sull’economia. Inoltre, è importante promuovere la consapevolezza tra i cittadini riguardo al ruolo che ognuno può svolgere per contribuire a una maggiore sostenibilità ambientale.

Il cambiamento climatico è una sfida globale che richiede una risposta collettiva. Solo attraverso la cooperazione tra governi, aziende e cittadini, potremo sperare di mitigare gli impatti negativi sull’economia e costruire un futuro più sostenibile per le generazioni a venire.