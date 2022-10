Arriva nuovo BTP anti-inflazione con premio fedeltà: quando e come comprarlo

In arrivo un nuovo Btp. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che a novembre si terrà una nuova emissione del BTP Italia, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale, pensato per il risparmiatore individuale. Le caratteristiche del titolo sono sostanzialmente le stesse di quelle delle precedenti emissioni.

Come per le precedenti emissioni, i risparmiatori retail potranno sottoscrivere il BTP Italia ovunque si detenga un conto titoli, in banca o presso gli uffici postali, anche utilizzando il proprio home banking se abilitato alle funzioni di trading.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso due banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit.

I tassi minimi garantiti saranno comunicati venerdì 11 novembre.

Le date previste sono da lunedì 14 a giovedì 17 novembre 2022. Il nuovo BTP Italia avrà una durata di 6 anni ed è previsto un premio fedeltà pari all’8 per mille per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, nel 2028.

Come di consueto, il titolo sarà collocato sul mercato in due fasi: la prima fase si svolgerà da lunedì 14 a mercoledì 16 novembre, salvo chiusura anticipata, e sarà riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini, il cosiddetto mercato retail. La seconda fase avrà luogo nella mattinata del giorno 17 novembre e sarà riservata solo agli investitori istituzionali.

Tutte le comunicazioni ufficiali sul BTP Italia, le FAQ, la scheda informativa e la nota tecnica per gli operatori saranno resi disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sul sito del Dipartimento del Tesoro alla sezione Debito Pubblico sul sito www.dt.mef.gov.it/debitopubblico.

Sarà inoltre possibile chiedere supporto e informazioni direttamente agli uffici del Dipartimento del Tesoro via e-mail all’indirizzo btpitalia@mef.gov.it.

Come si sottoscrivono i Titoli di Stato

Ricordiamo che i titoli di Stato in generale possono essere acquistati sia in asta, cioè al momento dell’emissione, sia sul mercato secondario, dove vengono quotidianamente scambiati. In entrambi i casi, è necessario rivolgersi alla propria banca o a un intermediario finanziario abilitato.

Titoli di Stato, come funziona la sottoscrizione in asta

Chi acquista in asta ha il vantaggio di non pagare commissioni per tutti i titoli di Stato tranne i Bot, che prevedono comunque delle commissioni massime fissate con decreto.

I risparmiatori devono prenotare il quantitativo desiderato, per un importo minimo di 1.000 euro, con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data dell’asta. Il calendario delle aste, così come i comunicati che riportano tutte le informazioni utili sui titoli in emissione e i risultati delle aste, sono pubblicati su questo sito internet e facilmente accessibili per i cittadini.

Titoli di Stato, come funziona l’acquisto sul mercato secondario

L’acquisto sul mercato secondario riguarda i Titoli di Stato già in circolazione. In tal caso, le banche e gli altri intermediari finanziari sono liberi di applicare commissioni, che devono essere chiaramente indicate e possono comunque essere negoziate dai risparmiatori.

L’esistenza di un mercato secondario garantisce la liquidità dei Titoli di Stato, ovvero la possibilità per i risparmiatori di vendere i titoli prima della scadenza ai prezzi di mercato.

Il MOT (Mercato telematico delle obbligazioni e dei Titoli di Stato) è il mercato secondario gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. dove il cittadino, attraverso il proprio intermediario finanziario, può comprare o vendere Titoli di Stato e altre obbligazioni; anche in tal caso l’importo minimo è pari a 1.000 euro.