I migliori prodotti per prevenire il ghiaccio su tetto e grondaia

Fonte: 123RF Come prevenire la formazione di ghiaccio e candelotti sul tetto di casa e dentro la grondaia

Nel momento in cui si transita dalla più mite stagione autunnale alle gelide e fredde giornate d’inverno, ecco che l’attenzione delle famiglie e dei cittadini di tutta Italia (specialmente di quelli che vivono ad alta quota) tende a depositarsi sulle possibili conseguenze delle basse temperature sulla propria casa. In particolare, sono proprio le frequenti gelate notturne e mattutine a destare maggior preoccupazione, in quanto mettono a rischio l’integrità di alcune componenti molto importanti della nostra residenza.

Se, da un lato, la tutela del giardino, dei balconi e dei terrazzi può risultare più semplice e immediata grazie all’utilizzo di lampade riscaldanti e funghi termici, ecco che il problema si pone con maggior forza se parliamo delle grondaie e delle canale che circondano i nostri tetti e che permettono all’acqua piovana di riversarsi al suolo, senza accumularsi e pesare sull’edificio. È proprio qui che l’umidità e la superficie sempre bagnata possono giocare brutti scherzi.

Perché acquistare il cavo scaldante autoregolante e quali sono gli altri prodotti per prevenire la formazione del ghiaccio sul tetto e nella grondaia

A differenza dei vialetti pedonali e dei poggioli delle finestre dove risulta più semplice applicare i prodotti antigelo ed evitare la formazione della patina di ghiaccio, risulta poco pratico (e potenzialmente molto pericoloso) arrampicarsi fin sopra il tetto per spruzzare lo spray sulle pareti del gocciolatoio esterno. Specie nelle abitazioni più recenti – dove le mansarde e le soffitte godono sempre di un’uscita per raggiungere il culmine dell’edificio – questa cosa si può fare eliminando quasi totalmente ogni sorta di rischio, ma è sempre bene pensare a un’alternativa.

Ecco che allora sono tantissimi i proprietari che hanno scelto di installare il cosiddetto cavo scaldante autoregolante, ordinabile in pochi semplici passaggi sullo store Amazon . Una volta ricevuto a casa e adagiato all’interno dei tubi della canala piovana, la sua azione termica permette di prevenire la formazione di strati ghiaccio che rischiano di danneggiare la grondaia e la struttura complessiva del tetto. Di seguito inseriamo il modello più acquistato dagli utenti nelle ultime settimane.

Riscaldamento domestico e prevenzione contro il gelo: tutto quello che c’è da sapere per evitare guasti e rotture nelle settimane più fredde dell’anno

Prima ancora di ordinare il cavo scaldante autoregolante, è buona norma quella di effettuare alcune verifiche per accertarsi che non vi siano zone di umidità nel sottotetto e nelle aree di intermezzo tra l’abitazione e l’esterno. Solo una volta effettuato questo passaggio (preferibilmente con l’ausilio di un tecnico specializzato o di una ditta del settore) ha senso posare l’impianto, che altrimenti rischia di non avere l’effetto sperato.

Dopo aver escluso la presenza di varchi e fessure che porterebbero la pioggia ad entrare oltre le pareti, il consiglio è quello di acquistare un flacone di prodotto chimico antigelo da inserire nelle tubature dell’impianto di riscaldamento domestico. Difatti, solo portando alla massima resa l’azione dei caloriferi e dei termosifoni è possibile proteggere dal gelo anche le parti di casa più a rischio, come appunto la grondaia presente sul tetto. Qui sotto la soluzione più economica – ma allo stesso tempo efficace – tra quelle presenti sul portale Amazon dedicato alla cura della casa .

