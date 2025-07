Le nuove regole sui liquidi nel bagaglio a mano non valgono in tutti gli aeroporti Ue. Tutto dipende dalla presenza degli scanner di ultima generazione ai controlli

123RF Attenzione, solo questi 5 aeroporti accettano le nuove regole sui liquidi nel bagaglio a mano

La notizia riguardo al trasporto di liquidi nei bagagli a mano per chi viaggia in aereo sopra i 100 ml era stata accolta con grande gioia da molti viaggiatori, ma le nuove precisazioni dell’Enac hanno spento molti entusiasmi. Infatti, non tutti gli aeroporti aderiranno alle nuove regole, in quanto tutto ruota attorno agli scanner di nuova generazione: se gli aeroporti li avranno, allora si potranno portare liquidi; altrimenti si resterà alle regole precedenti.

In quali aeroporti si potranno portare

I 700 nuovi scanner Hi-Scan 6040 CTiX si trovano in circa 21 Stati membri, tra cui anche l’Italia. Dunque, come precisa la Commissione europea:

non tutti i passeggeri in tutta l’Ue potranno portare con sé contenitori di liquidi più grandi. La responsabilità di informare i passeggeri spetta ancora e continuerà a spettare ai singoli scali.

Ancora non è stata resa nota la lista degli Stati membri o degli scali in cui le limitazioni al bagaglio a mano sono state eliminate. Al momento, è noto che i nuovi scanner sono operativi o in arrivo in alcuni aeroporti di Germania, Paesi Bassi, Irlanda, Lituania, Malta e Svezia. Per quanto riguarda l’Italia, sono soltanto cinque gli aeroporti che in Italia utilizzano già gli scanner di nuova generazione ai controlli di sicurezza. Ovvero:

il Silvio Berlusconi di Milano-Malpensa;

l’Enrico Forlanini di Milano-Linate;

il Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino;

il Guglielmo Marconi di Bologna;

il Sandro Pertini di Torino-Caselle.

Esclusi, almeno per il momento, quelli di Catania e di Milano-Orio al Serio. In quest’ultimo, i nuovi scanner dovrebbero funzionare a partire dal 28 novembre 2025.

In tutti gli altri scali restano vigenti le regole che limitano il trasporto dei liquidi in cabina, ovvero devono essere contenuti in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile di capacità non superiore a 1 litro, e devono essere estratti dal bagaglio al momento dei controlli di security.

La rabbia del Codacons

Una notizia che le associazioni di consumatori non hanno preso bene. Come il Codacons, che aveva già denunciato nei giorni scorsi il problema su quanti e quali aeroporti avrebbero mantenuto le limitazioni:

Un vero e proprio caos se si considera l’attuale periodo di partenze estive, con i viaggiatori che fanno più scali o che tornano da aeroporti non dotati di tali apparecchiature che rischiano di dover abbandonare ai controlli creme, profumi, gel, liquori, vini, ecc. o imbarcarli in stiva sostenendo costi non indifferenti.

Una misura quella sui liquidi negli aerei che, allo stato attuale e senza omogeneità di procedure in tutti gli scali Ue, rischia di trasformarsi in una colossale “fregatura” estiva per i passeggeri, conclude il Codacons.

Consumerismo No Profit, dopo le precisazioni giunte oggi dalla Commissione Europea, propone di inserire direttamente nel biglietto se c’è la possibilità di trasportare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml, in modo da fornire subito una informazione essenziale ed evitare il caos nel settore dei viaggi.

Quali sono i liquidi che si possono portare in aereo

La regola riguarda i cosiddetti LAGs (Liquidi, Aerosol e Gel) e quindi, tra gli esempi, oltre ai cosmetici come creme, shampoo e bagnoschiuma, anche l’acqua comprata prima dei controlli che spesso si è costretti a buttare via senza nemmeno averla bevuta, e soprattutto vino e olio. Per questo il nuovo provvedimento fa la gioia dei tanti che fino ad ora hanno rinunciato a portarli con sé o anche a comprarli come souvenir da portare a casa dopo un viaggio.

Prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, infatti, il limite massimo per i contenitori di liquidi nel bagaglio a mano era di 100 ml per un totale complessivo di un litro. Norme stringenti dettate da motivi di sicurezza, per evitare che si potessero trasportare nel bagaglio a mano sostanze pericolose come gli esplosivi. Il motivo dello stop venne introdotto nel 2006 dalla TSA (Transportation Security Administration), dopo un tentativo di attentato terroristico a bordo di 10 aerei di linea diretti negli Usa e in Canada tramite degli esplosivi liquidi nascosti.