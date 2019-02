editato in: da

Quota 100, la misura principale della riforma pensionistica del governo che punta a smontare la Fornero, è legge. Cosa cambierà per chi attende di andare in pensione? A chi conviene maggiormente andare in pensione con Quota 100? Quanto ci si porta del proprio stipendio andando in pensione prima? Ecco le cifre in base al reddito annuale lordo.