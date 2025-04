Fonte: 123RF Azioni destinare a salire a seguito della politica protezionista dei dazi di Trump

Tra i punti cardine della sua politica economica di Donald Trump – già sperimentata durante il suo primo mandato – vi è il ritorno a un approccio protezionistico, con dazi mirati su beni importati da Paesi come Cina, Messico, Canada. Neanche quelli europei sono in salvo. Se la sua linea verrà confermata e resa strutturale (da giorni infatti ormai assistiamo a un continuo ritrattare delle sue intenzioni), gli effetti sui settori economici saranno significativi, sia in termini di rischi che di opportunità.

Come spiegato in un’analisi approfondita del Morgan Stanley Wealth Management, infatti, ci sono almeno tre settori strategici che potrebbero emergere come vincenti nel nuovo scenario tariffario americano.

Utility

Al di la di quella che sarà la decisione definitiva di Donald Trump sui dazi, un contesto di instabilità commerciale e pressioni inflazionistiche, i titoli difensivi diventano una sorta di porto sicuro per gli investitori.

Il settore delle utility, ossia le aziende che forniscono servizi essenziali come elettricità, acqua e gas, è tradizionalmente poco esposto alle fluttuazioni dei mercati globali. Il motivo è semplice: queste imprese operano principalmente a livello domestico, hanno una domanda costante e non dipendono in modo significativo dalle catene di approvvigionamento internazionali.

Secondo l’analisi Morgan Stanley, le utilities beneficiano anche del basso rischio tariffario e possono mantenere stabili i profitti anche in presenza di dazi generalizzati su materie prime o beni intermedi. In caso di escalation protezionistica, quindi, è probabile che questo comparto sovraperformi rispetto ai settori più ciclici e legati al commercio internazionale.

Sanità

Il settore sanitario è un altro ambito relativamente immune ai rischi tariffari. Anche in tempi di recessione o rallentamento economico, la domanda di farmaci, dispositivi medici e servizi sanitari resta elevata. Inoltre, la maggior parte delle grandi aziende farmaceutiche ha filiere produttive diversificate e capacità di assorbire aumenti di costo meglio di altri comparti.

In più, l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della spesa sanitaria pubblica e privata rendono il settore della salute ancora più strategico per chi cerca stabilità nei portafogli. In un contesto di politiche economiche incerte e guerre commerciali inasprite, la sanità potrebbe offrire rendimenti solidi e costanti.

Tecnologia

Uno dei punti chiave sottolineati da Morgan Stanley è il potenziale dei servizi orientati alla tecnologia, in particolare software e cybersecurity. Questi segmenti hanno un’esposizione limitata all’estero, producono beni immateriali e offrono soluzioni che sono sempre più centrali nel funzionamento di ogni altra industria, dalla finanza alla manifattura.

L’adozione accelerata dell’intelligenza artificiale, della digitalizzazione e dell’automazione rafforza ulteriormente questo trend. In un contesto in cui i beni fisici diventano più costosi a causa dei dazi, il software – che non attraversa fisicamente confini e non è soggetto a tariffe – diventa una scelta strategica per aziende e investitori.

Anche la cybersecurity beneficia di questa situazione: con la crescente attenzione alla sicurezza nazionale, ogni nuova misura protezionistica finisce per aumentare la domanda di soluzioni per la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali.

E oggi, questi trend parlano chiaro: tecnologia immateriale, sicurezza e autonomia strategica saranno i concetti chiave su cui costruire un portafoglio che sfrutti al meglio il secondo mandato di Trump.