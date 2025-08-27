Cambio al vertice per Porsche: in arrivo il successore di Blume

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Porsche ha avviato la ricerca di un nuovo CEO, mettendo fine al doppio mandato che vedeva il numero uno della casa d’auto di lusso alla guida anche della controllante Volkswagen, che ne detiene l’intero capitale, eccetto le azioni quotate in Borsa a partire dal 2022. Secondo la stampa tedesca, la ricerca del successore dell’attuale CEO Oliver Blume è già iniziata, anche se nessuna conferma arriva dai diretti interessati.

Le insistenti richieste degli azionisti

Il doppio mandato di Oliver Blume, attuale CEO di Porsche e Volkswagen, è stato mal digerito dagli azionisti di Porsche sin dalla sua quotazione in Borsa nel 2022. La quotazione era parsa una buona occasione anche per un cambio di governance, che sinora è sempre stato rinviato.

Più volte gli azionisti hanno chiesto le dimissioni di Blume da uno dei due incarichi, per problemi legati alla governance, ma il numero uno del gruppo è sempre stato evasivo, precisando che il doppio ruolo aveva solo natura temporanea, ma non dando mai una data definita per un cambio di guida. Ancora una volta, questo mese, il CEO ha affermato che non è stata fissata una data per la cessazione del rapporto, aggiungendo “vedremo come andrà quest’anno”.

L’arrivo del successore di Blume atteso in autunno

Nonostante le pressanti richieste degli azionisti, il Gruppo ha tenuto ferma l’attuale governance, a fronte d a struttura societaria complessa e piramidale che vede in campo Volkswagen, la controllata Porsche AG (casa d’auto) e la holding Porsche SE (veicolo di investimento delle famiglie fondatrici Porsche e Piech) che a sua volta controlla Volkswagen.

I tempi però sarebbero ora maturi per un cambio al vertice. Secondo la rivista WirtschaftsWoche, che cita fonti aziendali e finanziarie, sono in corso trattative per la successione, con candidati sia interni che esterni in fase di valutazione. La nomina è prevista per l’autunno.

L’andamento di Porsche alla Borsa di Francoforte

Alla notizia di un possibile cambio della governance, le azioni Porsche stanno guadagnando l’1,17% alla Borsa di Francoforte, ma il titolo da inizio anno risulta ancora in perdita del 20%. Dalla quotazione nel 2022, Porsche ha perso circa il 45%.

La casa d’auto sportiva, fra l’altro, sta attraversando un periodo difficilissimo, come tutto il comparto automotive ed in linea anche con il settore delle lusso. Alla crisi economica ed alla debole domanda cinese, si sono aggiunti le difficoltà della UE nel portare avanti la transizione ai veicoli elettrici e, da ultimo, la mannaia dei dazi imposti dal Presidente Trump sulle importazioni in USA. Tutti fattori che hanno pesato sui conti, costringendo Porsche a rivedere al ribasso i target di redditività per l’anno in corso.