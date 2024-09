Segno meno per le Borse europee in avvio di giornata, all'indomani dei nuovi record di Wall Street e gli stimoli economici della Cina

Fonte: 123RF Borse, l'Europa frena dopo i nuovi record di Wall Street

Le borse europee aprono in ribasso, appesantite dalle crescenti tensioni geopolitiche su diversi fronti, tutto questo nonostante Wall Street continui a raggiungere nuovi massimi e la Cina beneficia degli stimoli economici recentemente annunciati. Milano vede il Ftse Mib in flessione dello 0,39%, Parigi cede lo 0,6%, Francoforte lo 0,7%, Amsterdam lo 0,37% e Madrid lo 0,5%.

A Milano male le banche

A Piazza Affari si registrano ribassi per le banche, come Mps (-1,22% a 4,94 euro), Bper Banca (-1,28% a 4,85 euro), Nexi (-1,22% a 6,15 euro) e Unicredit (-0,48% a 37,08 euro), ancora alle prese con l’acquisizione di Commerzbank e le critiche del governo tedesco. Male anche Banca Generali (-0,45% a 40 euro) che ha ricevuto adesioni all’Opa pari al 69% del capitale di Intermonte, che rimane stabile a 2,98 euro.

Infine, tra i titoli del settore oil, Eni arretra dello 0,14% a 14,14 euro. Giappone e Italia sarebbero in trattative per firmare un memorandum d’intesa che prevede l’acquisto da parte di Tokyo di forniture di gas naturale liquefatto dal colosso oil, secondo quanto ha riportato l’emittente pubblica giapponese NHK. Viceversa Tenaris sale dello 0,62% a 13,89 euro: dopo l’Investor Day Santander ha alzato il giudizio sul titolo a neutral.

Capitolo rialzi: Prysmian ha registrato un incremento dell’1,05%, con il titolo che ha raggiunto i 65,14 euro, mentre il lusso continua ad andare bene con Brunello Cucinelli, che è salito dello 0,88% a 86 euro, e Moncler a 0,33%, portando il suo valore a 49,33 euro.

Interpump Group ha aperto con un aumento dello 0,66% a 39,92 euro, mentre Tenaris ha segnato un rialzo dello 0,51%, attestandosi a 13,875 euro, seguita da Iveco Group, che è cresciuta dello 0,44% a 9,166 euro. Altri rialzi minori si sono osservati per Stmicroelectronics, in crescita dello 0,24% a 25,35 euro, e Diasorin, che ha visto un aumento dello 0,20% raggiungendo i 102,60 euro. Anche Leonardo e Inwit hanno registrato lievi incrementi, rispettivamente dello 0,19% e dello 0,18%, chiudendo la seduta a 20,81 euro e 10,89 euro.

I venti di guerra frenano le borse

Borse in affanno oggi, con il quadro geopolitico che resta complesso e che frena gli investitori: proseguono i raid israeliani in Libano, con Hezbollah che ha colpito Tel Aviv con un missile per la prima volta, mentre la Cina ha testato un missile balistico intercontinentale, un evento che non si verificava da 44 anni. Un missile balistico intercontinentale, progettato per trasportare testate nucleari, ha una gittata operativa fino a 15 mila chilometri che gli consentirebbe di raggiungere gli Stati Uniti.

Lo scenario attuale non sembra offrire particolari stimoli per nuovi rialzi, mentre l’attenzione si concentra sulla prossima mossa della Bce prevista per ottobre, soprattutto in considerazione dei deboli dati macroeconomici che caratterizzano la congiuntura europea. Negli Stati Uniti, invece, l’attenzione è rivolta agli indicatori economici chiave, come il Pce e il Pil, che nei prossimi giorni forniranno indicazioni più chiare sull’andamento dell’economia americana.

Spread a 133 punti

Lo spread tra il Btp decennale italiano e il Bund tedesco ha registrato un lieve calo all’avvio del mercato secondario telematico Mts, scendendo a 133 punti base rispetto ai 134 punti della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del Btp decennale di riferimento è rimasto stabile al 3,47%, in linea con il valore di chiusura della seduta precedente.