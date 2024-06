Fonte: Ansa Londra supera Parigi e diventa la Borsa più ricca d'Europa

La Borsa di Parigi non perde il titolo di più ricca d’Europa. Londra torna ad essere il centro più importante di scambio di azioni sul continente, dopo che Brexit ne aveva messo in pericolo il ruolo di centro finanziario globale. La Borsa francese ha subito seri cali dopo le elezioni europee e l’annuncio da parte del presidente Macron di elezioni anticipate per la camera bassa del parlamento.

La ragione del sorpasso della capitalizzazione di mercato delle aziende quotate da parte di Londra su Parigi è quindi dovuta principalmente alla crisi dei mercati finanziari francesi dopo le elezioni europee. Il calo ha causato l’annullamento di tutti i guadagni dei primi 5 mesi dell’anno.

Londra sorpassa Parigi: è la Borsa più ricca d’Europa

La capitalizzazione di mercato della Borsa di Londra, la somma del valore delle azioni di tutte le società quotate nel listino inglese, ha superato quella della Borsa di Parigi. Secondo quanto riporta Bloomberg, le quote delle aziende sui mercati finanziari francesi valgono 3130 miliardi di dollari, rispetto ai 3180 di Londra.

La Borsa inglese torna quindi ad essere la più ricca d’Europa, riprendendosi una posizione messa in discussione dall’instabilità portata da Brexit. Londra rimane una delle capitali mondiali della finanza e ha di recente visto la quotazione di un’azienda tecnologica importante come Raspberry Pi, che produce computer su scheda unica e in cui ha investito anche l’importante società di semiconduttori Arm.

Ma buona parte delle ragioni per cui è avvento questo sorpasso sono da imputarsi alle pessime performance di Parigi dell’ultima settimana. Il Cac40, il principale listino francese, ha completamente azzerato tutta la crescita dei primi 5 mesi del 2024 a causa delle elezioni europee e delle loro conseguenze sulla politica francese.

Il crollo della borsa di Parigi dopo le elezioni

I risultati delle elezioni europee hanno premiato con oltre il 30% dei voti il partito di estrema destra Rassemblement National di Marine Le Pen. Non solo Rn ha preso il doppio dei voti di Reinassaince, il partito del presidente in carica Emmanuel Macron, ma è anche risultato primo in buona parte delle circoscrizioni elettorali. Ancora prima che i risultati diventassero ufficiali, lo stesso Macron ha sciolto la camera bassa del parlamento e indetto nuove elezioni anticipate. Queste non riguarderanno la sua posizione, ma soltanto la composizione del governo.

Tutte le borse europee hanno reagito male ai risultati delle europee, specialmente per quanto riguarda l’avanzata dei partiti di estrema destra in Germania e Francia. In quasi tutti i casi però, nei giorni successivi si è anche verificato un rimbalzo del valore delle azioni che ha riportato i listini a recuperare almeno parte delle perdite.

Questo non è accaduto a Parigi, al contrario la situazione di instabilità politica nazionale ha portato a un proseguo del calo delle transazioni. La Borsa ha perso in una settimana il 6,2%, portando quasi a zero i guadagni dall’inizio dell’anno (+0,5%). Per questa ragione Londra, che è in rialzo del 5% dall’inizio del 2024, ha sorpassato in valore Parigi nonostante anche nel Regno Unito le elezioni siano imminenti. In quel caso però è data per scontata una larga vittoria del partito Laburista di centro sinistra.