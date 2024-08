Banca d’Inghilterra gioca d’anticipo: tassi giù di un quarto di punto al 5%

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Fonte: 123RF La banca centrale britannica ha ridotto il tasso di interesse di riferimento al 5% nella riunione di fine luglio

La Bank of England segue le orme della Bce e gioca d’anticipo rispetto alla Federal Reserve, che proprio ieri ha confermato la possibilità di un taglio dei tassi a settembre. La decisione di ridurre per la prima volta in due anni il costo del denaro, mantenendo un approccio lungimirante della politica monetaria, ha l’obiettivo di sostenere la crescita ed assicurare un rientro dell’inflazione entro il target del 2% contemporaneamente.

Cosa ha deciso il Board

Nella riunione odierna, il Board ha votato con una maggioranza di 5–4 per una riduzione di 0,25 punti base del tasso bancario che si attesta ora al 5%.

Nel prendere questa decisione, i banchieri hanno giudicato “opportuno ridurre leggermente il grado di restrittività politica” poiché l’impatto degli shock esterni si è attenuato e sono stati compiuti alcuni progressi nel moderare i rischi di persistenza dell’inflazione. E nello stesso tempo. sebbene il PIL sia stato più forte del previsto, l’orientamento restrittivo della politica monetaria continua a pesare sull’economia reale, determinando un mercato del lavoro più flessibile e attenuando le pressioni inflazionistiche.

I quattro membri che hanno votato a sfavore, avrebbero preferito mantenere il tasso bancario ancora fermo al 5,25%, puntando maggiormente l’attenzione sulle pressioni inflazionistiche.

Le nuove previsioni della BoE

La BoE ha pubblicato oggi anche la serie aggiornata di stime su crescita e inflazione, che confermano un allineamento della crescita dei prezzi al target ed un rallentamento dell’attività economica.

Sia a maggio che a giugno, l’inflazione si è allineata al target del 2%, ma si prevede che l’inflazione aumenterà fino a circa il 2,75% nella seconda metà di quest’anno, poiché i cali dei prezzi energetici dello scorso anno non rientrano nel confronto annuale, rivelando più chiaramente la persistenza di pressioni inflazionistiche interne. La crescita media settimanale degli utili societari del settore privato è scesa al 5,6% nei tre mesi fino a maggio, mentre l’inflazione dei servizi è scesa al 5,7% a giugno.

Quest’anno il PIL ha registrato una ripresa piuttosto marcata, ma lo slancio appare ora più debole. Il PIL è sceso al di sotto del potenziale e il mercato del lavoro si è allentato ulteriormente.

Il Board ha riconosciuto che il calo dell’inflazione e la normalizzazione di molti indicatori delle aspettative di inflazione continuano a tradursi in un indebolimento delle dinamiche salariali e di fissazione dei prezzi. Si prevede quindi che la pressione inflazionistica interna si attenuerà nei prossimi anni, a causa dell’orientamento restrittivo della politica monetaria.

Politica resta restrittiva

La politica monetaria – ribadisce la BoE – dovrà continuare a rimanere restrittiva per un periodo sufficientemente lungo finché i rischi di un ritorno sostenibile dell’inflazione all’obiettivo del 2% nel medio termine non si saranno ulteriormente dissipati. Il Comitato continua a monitorare attentamente i rischi di persistenza dell’inflazione e deciderà ad ogni riunione il grado appropriato di restrizione della politica monetaria.