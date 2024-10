Fieracavalli 2024: sport equestre con Longines World Cup

Fonte: Fieracavalli Salto a ostacoli e gare equestri a Fieracavalli 2024

Fieracavalli è pronta per la sua 126ª edizione, in programma a Verona dal 7 al 10 novembre, e scalda i motori proponendo al pubblico di appassionati e curiosi, che ogni anno affollano i padiglioni di Veronafiere, un ricco palinsesto di competizioni sportive per quattro giorni di pura adrenalina e passione.

Fieracavalli 2024: il grande sport equestre in scena a Verona

Come ogni anno, grandissima attesa per il Jumping Verona con l’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™ che, da oltre vent’anni, è un must nel calendario internazionale degli sport equestri. Qui si potranno ammirare i più importanti cavalieri e cavalli del mondo sfidarsi, sui centesimi di secondo, per conquistare il ring del Padiglione 8. Come il britannico Ben Maher e lo svizzero Steve Guerdat – classificati primo e secondo nel Gran Premio Longines FEI Jumping World CupTM di Verona 2023 – che si sono riconfermati protagonisti anche alle scorse olimpiadi di Parigi, dove Guerdat ha conquistato l’argento individuale e Maher l’oro di squadra con lo stesso cavallo con cui ha trionfato a Verona lo scorso anno (Dallas Vegas Batilly). Per vedere i grandi campioni internazionali prepararsi alle gare in programma e capire quale sia la preparazione che ci cela dietro a un grande risultato, inoltre, tappa irrinunciabile è al Padiglione 7 che ospita il campo prova della Coppa del Mondo che una grande novità: il Fieracavalli Lab, uno spazio dedicato alla “nascita del cavaliere” con lezioni di caduta da cavallo, un simulatore per migliorare postura e atteggiamento in gara – senza stressare il cavallo – e una palestra per la preparazione atletica di cavalieri e amazzoni, senza dimenticare una zona riservata all’incontro con gli atleti, a interessanti convegni e dimostrazioni.

Fonte: Fieracavalli

Il meglio del Salto Ostacoli italiano con l’Italian Champions Tour e il 126 Gran Premio Fieracavalli

Il Padiglione 8, però, non è riservato solo al Gotha del Salto Ostacoli internazionale, ma sarà anche teatro della finalissima dell’Italian Champions Tour e del 126 Gran Premio Fieracavalli. Il primo, il più importante circuito a squadre di salto ostacoli in Italia, arriverà a Verona – dopo le tappe di Arezzo, Piazza di Siena e San Giovanni in Marigliano – con 16 squadre pronte a conquistare il gradino più alto del podio nel circuito SPORT e 12 squadre del nuovissimo circuito PRO, dedicato a cavalieri e amazzoni, di qualsiasi età, con brevetto di 1° e 2° grado. Il 126 Gran Premio Fieracavalli, invece, è riservato ai più promettenti talenti del Salto Ostacoli italiano che, su invito diretto della manifestazione, saranno impegnati in competizioni di tre categorie: Bronze (H115), Silver (H125) e Gold (H135). Quest’anno, inoltre, la rassegna veronese ha deciso di dare la possibilità a 26 promesse di conquistarsi sul campo il proprio posto, assegnando delle wild card ai vincitori – di tutte e tre le categorie – del concorso nazionale 5* PLAY OFF, andato in scena dal 6 all’8 settembre nel campo gara dell’Arezzo Equestrian Centre.

Le Promesse del Salto Ostacoli all’Arena FISE

Le giovani promesse del Salto Ostacoli Italiano saranno protagoniste, poi, anche all’Arena FISE (Padiglione 5) grazie alle numerose competizioni in programma: dal Master Sport, alla Coppa dei Campioni Pony per finire – domenica 10 novembre – con l’immancabile Gran Premio delle Regioni Under 21, che assegnerà il titolo alla squadra regionale in grado di concludere i due percorsi di gara con il minor numero di penalità e nel minor tempo possibile.

Fonte: Fieracavalli

Westernshow: il meglio della monta americana a Fieracavalli 2024

Dalla monta inglese si passa a quella americana con il Westernshow (Padiglione 12) che, per questa edizione, si tinge di rosa ospitando competizioni di Barrel Racing e di Freestyle Reining riservate esclusivamente alla categoria Lady. Il ring a stelle e strisce, inoltre, ospiterà il ritorno in fiera delle competizioni di Team Penning: uno sport di squadra che consiste nel separare tre vitelli con lo stesso numero dal resto della mandria – in genere 30 in totale – e condurli in un recinto, il cosiddetto pen, nel minor tempo possibile con un margine che va dai 60 ai 90 secondi a seconda della categoria. Grazie a AIQH, infine, tutti gli appassionati di Appaloosa, Paint e Quarter Horse potranno assistere a dimostrazioni di Ranch Trail, Ranch Rail e Ranch Conformation.

L’appuntamento con il meglio dello sport nazionale e internazionale è solo a Fieracavalli, a Verona dal 7 al 10 novembre. Acquista subito il tuo biglietto di ingresso e non dimenticare che, per assistere alla Longines FEI Jumping World CupTM – venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre – è necessario comprare di un ulteriore titolo di ingresso!