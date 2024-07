Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: ANSA Bruxelles deciderà oggi sui dazi sulle auto elettriche cinesi, che potrebbero salire fino al 48,1%, contrastando i sussidi di Pechino e proteggendo l'industria europea.

Bruxelles si prepara a prendere una decisione della quale si discute ormai da mesi riguardo all’imposizione di nuovi dazi sulle importazioni di veicoli elettrici provenienti dalla Cina. La decisione definitiva sarà resa nota nella mattinata di oggi, giovedì 4 luglio, sfruttando l’ultimo giorno utile per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Secondo le prime indicazioni, potrebbero essere applicate penalizzazioni aggiuntive rispetto all’attuale 10%, raggiungendo un massimo del 48,1%. Oggi rappresenta l’ultima possibilità per pubblicare il provvedimento sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.

Indagine preliminare e risultati e concorrenza sleale

Nel corso dei mesi precedenti, la Commissione Europea ha condotto un’indagine approfondita sulle pratiche commerciali cinesi. All’inizio di giugno, i risultati provvisori hanno evidenziato come i veicoli elettrici cinesi siano avvantaggiati da “sussidi ingiusti”.

Secondo le verifiche della Commissione Europea, le auto elettriche cinesi godono di aiuti di Stato da Pechino. Questi contributi, stimati in oltre 230 miliardi di dollari dal 2009, hanno creato un vantaggio competitivo sleale rispetto ai produttori europei. Tale situazione ha spinto Bruxelles a considerare l’introduzione di nuovi dazi per contrastare questo squilibrio.

AlixPartners, nel suo Global Automotive Outlook di metà anno, prevede che le nuove barriere doganali potrebbero stimolare ulteriori investimenti da parte dei produttori cinesi in Europa. Le iniziative già in corso potrebbero portare a una produzione annua tra 500mila e 1 milione di veicoli. Gli esperti suggeriscono che l’introduzione di dazi potrebbe essere un’opportunità per guadagnare tempo e migliorare la competitività tecnologica europea in termini di prezzi.

L’Associazione automobilistica tedesca Vda ha espresso preoccupazioni per un possibile “effetto boomerang” delle nuove misure. Secondo l’associazione, dazi più alti potrebbero danneggiare i produttori europei a causa delle ritorsioni minacciate da Pechino. Le case automobilistiche tedesche, che esportano volumi significativi in Cina, potrebbero subire conseguenze pesanti, così come i produttori di componenti e aziende come Tesla che operano in Cina per poi esportare in Europa.

Di quanto aumenteranno i dazi: non è una mossa certa

La Commissione ha annunciato l’intenzione di aumentare i dazi attuali, portandoli tra il 17% e il 48,1%, a seconda della casa automobilistica interessata. Questi aumenti si aggiungerebbero al dazio già esistente del 10%, creando un ulteriore ostacolo per le importazioni cinesi. Non esiste però alcuna garanzia che queste misure provvisorie vengano effettivamente implementate, poiché Bruxelles ha ancora la possibilità di rinviare o annullare la decisione.

L’Unione Europea sta considerando anche l’introduzione di dazi su beni a basso costo importati da rivenditori online come Shein e Temu. Attualmente, la soglia per l’imposta è di 150 euro nell’Ue e di 135 sterline nel Regno Unito, permettendo ai rivenditori di spedire prodotti direttamente ai consumatori senza pagare dazi all’importazione.

Diplomazia in azione

Dal 24 giugno, numerosi incontri e colloqui bilaterali sono stati organizzati per cercare di risolvere la controversia con la Cina attraverso il dialogo diplomatico. La reazione di Pechino non si è fatta attendere: in risposta alle minacce europee, la Cina ha avviato un’indagine sulle pratiche commerciali sleali riguardanti l’importazione di carne di maiale dall’Ue.

Missione in Cina del ministro Urso

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si trova in Cina. La sua missione, pianificata da tempo, ha l’obiettivo di esaminare vari dossier legati alle collaborazioni industriali nel settore delle tecnologie verdi e della mobilità elettrica. Durante la visita, Urso, che aveva già elaborato un chiaro diktat, incontrerà i dirigenti di aziende chiave come Chery e Jac.