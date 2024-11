Fonte: ANSA Boom di imprese straniere in Italia (+30%). L'allarme della Cgia

In Italia ad aprire nuove attività imprenditoriali sono quasi esclusivamente gli stranieri. Negli ultimi dieci anni, infatti, le imprese guidate da titolari nati all’estero sono aumentate del 29,5% (+133.734), mentre quelle con a capo un italiano hanno registrato un calo del 4,7% (-222.241). Attualmente, su un totale di 5.097.617 aziende attive nel Paese, ben 586.584 (pari all’11,5% del totale) sono gestite da stranieri. Questi dati provengono dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre.

I motivi dell’aumento

Il trend demografico degli ultimi anni in Italia ha certamente influenzato questi risultati. Tuttavia, tra tasse elevate, burocrazia complessa, costi energetici in aumento, affitti onerosi e un persistente senso di precarietà che grava su molte partite Iva, la spinta degli italiani verso l’autoimprenditorialità si è affievolita. Al contrario, gli stranieri non stanno perdendo l’occasione di emergere nel panorama imprenditoriale. “Basta girare per le nostre città e ci accorgiamo ormai che diversi bazar, parecchi banchi dei mercati rionali, tanti negozi di alimentari, molte botteghe di frutta/verdura, altrettanti bar e ristoranti sono a conduzione straniera”, fa notare l’Ufficio Studi.

I settori economici con il maggior numero di imprenditori stranieri sono il commercio e l’edilizia. Nel commercio, ci sono quasi 195mila imprenditori stranieri, che rappresentano il 15,2% del totale delle attività del settore. Nel settore edile, la cifra è di 156mila, corrispondente al 20,6%. Insieme, queste quasi 351mila attività costituiscono il 60% del totale delle imprese straniere presenti in Italia. Il terzo settore più coinvolto è quello dell’alloggio e ristorazione, con 50.210 unità, pari al 12,7% del totale nazionale.

Per quanto riguarda la nazionalità, i romeni sono gli imprenditori stranieri più numerosi in Italia, con 78.258 unità, seguiti dai cinesi (78.114), marocchini (66.386) e albanesi (61.586). Rispetto a dieci anni fa, la crescita più marcata si è registrata tra i moldavi, con un incremento del 127%. Seguono i pakistani con un +107% e gli ucraini con un +91%.

I dati nelle province italiane

Nell’ultimo decennio (2013-2023), solo 7 delle 105 province italiane monitorate hanno registrato un incremento assoluto del numero di imprenditori italiani rispetto a quelli stranieri. Le province del Mezzogiorno in cui la crescita degli imprenditori con partita Iva straniera è stata inferiore a quella dei colleghi italiani sono: Catania, Messina, Cosenza, Siracusa, Nuoro, Vibo Valentia e Palermo.

Negli ultimi dieci anni, la provincia italiana che ha registrato l’incremento percentuale più significativo è stata Napoli, con una crescita del +109,3% tra il 2013 e il 2023. Al secondo posto si trova Brindisi, con un +63,2%, seguita da Taranto (+61,8%) e Trapani (+54,9%). Nel corso di questo decennio, la variazione assoluta più rilevante è stata osservata nella Città Metropolitana di Milano, che ha visto un aumento di 30.482 aziende a conduzione straniera. Napoli segue con +15.399 e Roma con +11.690. In termini assoluti, il territorio con il maggior numero di imprese straniere è la Città Metropolitana di Milano, con 92.168 unità, seguita da Roma con 69.343 e Torino con 37.777.