Giornalista esperto di economia e sport. Laureato in Media, comunicazione digitale e giornalismo, scrive per diverse testate online e cartacee

Fonte: ANSA L'accordo tra Piaggio e Baykar prevede la cessione dei complessi aziendali Aero Industries e Aviation

Manca sempre meno per la cessione di Piaggio Aerospace alla società Baykar. É arrivata oggi la firma sul contratto preliminare che porterà la società turca ad acquisire Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation.

La cessione di Piaggio Aerospace

L’acquisizione di Piaggio Aerospace da parte dell’azienda turca Baykar è dunque sempre più vicina. Con la firma del contratto preliminare si è compiuto un passo decisivo verso il passaggio di proprietà dei complessi di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation.

L’operazione, che ha ricevuto il via libera dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo scorso 27 dicembre, segna un punto di svolta per il futuro del prestigioso marchio italiano. Baykar, leader mondiale nella produzione di droni e tecnologie aerospaziali avanzate, ha presentato un piano industriale ambizioso che punta a valorizzare le competenze e le capacità produttive di Piaggio Aerospace, inserendole in un contesto internazionale in forte espansione.

L’accordo è stato firmato dai commissari straordinari di Piaggio Aero, Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti, con l’assistenza dello studio legale Bonelli Erede, e dall’ad di Baykar, Haluk Bayraktar, con l’assistenza dello studio legale Gianni & Origoni.

Come specificato in una nota ufficiale dell’azienda, la finalizzazione dell’operazione è prevista per la primavera di quest’anno, dopo l’avvenuta autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’esercizio del cosiddetto ‘golden power’, volto a tutelare gli interessi strategici nazionali.

La gestione Piaggio

L’accordo, arrivato dopo la procedura di amministrazione straordinaria che ha caratterizzato la gestione Piaggio dal 2018, permetterà di mantenere la piena operatività senza la necessità di ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria o altri sostegni per i lavoratori.

L’offerta di Baykar si è rivelata la più convincente, sia per i Commissari Straordinari che per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il Ministero ha sottolineato come questo accordo segni un punto di svolta decisivo per il futuro di Piaggio Aerospace, offrendo all’azienda le risorse e le competenze necessarie per competere con successo sui mercati internazionali. Grazie a questo nuovo capitolo, l’Italia potrà contare su un polo di eccellenza nel settore aerospaziale, in grado di generare crescita economica.

Con l’acquisizione di Piaggio Aerospace, Baykar si è impegnata a rafforzare la presenza produttiva in Italia, investendo in modo significativo nelle attività esistenti. La società turca ha confermato l’intenzione di mantenere e ampliare la produzione di aeromobili, di garantire l’efficienza dei servizi di manutenzione dei motori e di potenziare la produzione di componenti motoristici.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha sottolineato come questo accordo non solo tuteli i livelli occupazionali esistenti, ma offra anche prospettive di crescita occupazionale grazie a un piano di investimenti che riguarderà anche la formazione del personale. L’obiettivo è quello di dotare i lavoratori delle competenze necessarie per operare all’avanguardia nel settore aerospaziale, contribuendo così a rendere Piaggio Aerospace un punto di riferimento internazionale per l’innovazione tecnologica e la competitività.