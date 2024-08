Oltre 60mila lavoratori a rischio nei tavoli di crisi aperti al Mimit: la denuncia della Cgil

Fonte: ANSA Lavoratori in piazza con la Cgil per protestare contro le crisi aziendali

In Italia ci sono più di 60mila posti di lavoro a rischio, il doppio se si considerano i settori entrati in forte difficoltà per le transizioni o riconversioni produttive. È l’allarme lanciato dalla Cgil nell’ultimo aggiornamento sui numeri personale delle imprese per le quali sono aperti dei tavoli di crisi presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’allarme della Cgil

Come comunicato da Pino Gesmundo, segretario confederale Cgil con delega a politiche industriali e energetiche, infrastrutture e trasporti, aree di crisi, “con il dato aggiornato all’8 agosto sono 2.547 i lavoratori che si aggiungono ai dati che avevamo denunciato a gennaio” quando la Cgil aveva indicato 58.026 persone coinvolte nelle crisi aziendali.

“Altri 120mila a rischio nei settori in crisi per la gestione delle transizioni o riconversioni produttive. E si aggiungono le crisi regionali: solo sui tavoli di Puglia e Veneto ulteriori 32mila lavoratori a rischio” ha spiegato ancora Gesmundo.

E se negli ultimi giorni il ministro Adolfo Urso ha annunciato il salvataggio dello stabilimento di Marelli di Crevalcore, rilevato da Tecnomeccanica salvando 152 posti di lavoro, risultato definito “ottimo” dalla Cgil, al Ministero sono arrivati intanto altri due fascicoli.

I tavoli di crisi

“Per un tavolo che si chiude, che si risolve dopo undici mesi, si aprono due nuovi tavoli al Mimit, Fbm Hudson e Seri Industrial, convocati negli ultimi due mesi” ha commentato Gesmundo all’Ansa.

“Siamo ovviamente contenti di alcune crisi industriali risolte”, ha aggiunto, ma ogni volta “risolvi il problema che era sul tavolo e comunque hai perso dei posti di lavoro”.

“Oggi abbiamo il bisogno di affrontare complessivamente il tema della politica industriale del Paese, di capire qual è l’idea che ha il governo” è ‘appello lanciato dal segretario confederale, per il quale le soluzioni “non sono nelle mani” e “a settembre abbiamo bisogno di affrontare complessivamente questi temi: chiederemo l’attivazione di un tavolo alla presidenza del Consiglio“.

Questo l’elenco dei tavoli di crisi attivi presso la struttura del ministero delle Imprese e del Made in Italy:

Abramo Customer Care

Acciaierie d’Italia (ex AM Investco, ex Ilva)

Almaviva Contact

Beko Europe BV (ex Whirlpool Emea)

Bellco

CMC di Ravenna

Dema (gruppo)

Eurallumina

FBM Hudson Italiana

Fiducia nel Futuro della Fabbrica a Firenze (QF – ex sito GKN di Firenze)

Fimer

Fondazione Santa Lucia

Industria Italiana Autobus

Jabil Circuit Italia

JSW Steel Italy Piombino (ex Lucchini)

La Perla (gruppo)

Lear Corporation Italia (sito di Grugliasco)

Liberty Magona

Natuzzi

Piaggio Aero Industries

Portovesme

PSC

Riello (sito di Morbegno)

Sanac

Saxa (gruppo)

Siae Microelettronica

Sideralloys Italia (ex Alcoa)

Sofinter

Softlab Tech

Speedline

Tecnologie Diesel (Bosch Bari)

Termini Imerese (ex Blutec)

Questi invece le aziende indicate dal Mimit nella lista dei tavoli di crisi in monitoraggio, che “non sono da considerarsi attivi ai fini delle misure Inps”: