Nuovi cammini religiosi e ulteriori risorse per migliorare quelli già esistenti in Italia. Come verranno utilizzati i fondi del ministero del Turismo in vista del Giubileo 2025

Fonte: 123RF Nuovi cammini religiosi in Italia per il Giubileo 2025

Il Ministero del Turismo ha stanziato 4,5 milioni di euro per la valorizzazione dei cammini religiosi in Italia, in vista del Giubileo 2025. Un’iniziativa che non solo promuove il turismo lento e sostenibile, ma che si inserisce anche in un contesto più ampio di sviluppo economico e tutela ambientale.

Questi percorsi, che attraversano paesaggi naturali e siti di rilevanza storica e spirituale, stanno attirando sempre più pellegrini e appassionati di trekking, offrendo nuove opportunità di crescita per le economie locali. Il recupero e la promozione di questi cammini, come spiegato, rappresentano quindi un’occasione non solo per valorizzare il patrimonio culturale e religioso dell’Italia, ma anche per sviluppare un turismo responsabile, capace di integrare la sostenibilità con il recupero delle tradizioni e il rafforzamento delle comunità locali.

Nuovi cammini religiosi per il Giubileo 2025

Il Ministero del Turismo ha recentemente selezionato 35 cammini religiosi che saranno potenziati e valorizzati in vista del Giubileo 2025, un’iniziativa che rientra nel quadro di un progetto più ampio che mira a far crescere il turismo religioso in modo sostenibile. Con un finanziamento di 4,5 milioni di euro, sono stati scelti percorsi che si estendono per oltre 13.000 chilometri in tutta Italia, promuovendo la riscoperta di sentieri storici che attraversano paesaggi mozzafiato, ricchi di cultura e spiritualità.

Tra i cammini più noti, come la Via Francigena e la Via Romea Germanica, emergono anche percorsi più piccoli, ma altrettanto significativi, come il Cammino di San Francesco di Paola in Calabria, il Cammino di San Giacomo in Sicilia o il Cammino dei Santuari Mariani, che attraversa le regioni dell’Abruzzo, Molise e Puglia. Questi itinerari sono veri e propri gioielli nascosti, che uniscono la fede alla bellezza della natura, invitando i pellegrini a riscoprire antiche tradizioni, ma anche a prendersi cura dell’ambiente che li accoglie.

Nell’ottica del Giubileo 2025, si punta a potenziare e migliorare i percorsi per arricchire ulteriormente l’esperienza dei pellegrini, con la creazione di strutture di sosta e la riqualificazione di antichi edifici, che favoriranno lo sviluppo economico delle zone attraversate, rispettando però i principi di sostenibilità. Questi cammini, dunque, non solo rappresentano un percorso di fede, ma anche un’opportunità per valorizzare le economie locali, migliorare i servizi e proteggere le risorse naturali, tutto nel rispetto di una visione di futuro in cui il nostro patrimonio culturale, religioso e ambientale possa essere preservato per le generazioni future.

Nuove risorse per i cammini religiosi più noti

Tra i percorsi più conosciuti spicca la Via Francigena, che attraversa l’Italia per circa 1.970 chilometri, unendo la Val d’Aosta alla Puglia, passando per importanti città e paesaggi mozzafiato. Questo percorso, che un tempo era utilizzato dai pellegrini per arrivare al Vaticano, verrà valorizzato grazie a iniziative come “Via Francigena for future”, che promuovono il turismo responsabile e la protezione dell’ambiente.

Un altro percorso storico è la Via Romea Germanica, che collega il Mare del Nord a Roma, attraversando il Trentino-Alto Adige, il Veneto, l’Emilia-Romagna e il Lazio, per un totale di 1.200 chilometri in Italia. Come la Via Francigena, anche la Via Romea Germanica si impegna a tutelare l’ambiente e a garantire che il paesaggio rimanga intatto per le generazioni future.

I nuovi cammini da scoprire

Insieme ai grandi classici, il Ministero del Turismo ha inoltre lanciato nuovi percorsi che si aggiungono a quelli storici. Tra i più interessanti troviamo:

il Cammino di San Francesco di Paola in Calabria , che si snoda per oltre cento chilometri tra natura e santuari;

, che si snoda per oltre cento chilometri tra natura e santuari; il Cammino di San Giacomo in Sicilia, che collega Caltagirone al borgo di Capizzi. Questi cammini, meno conosciuti ma ugualmente affascinanti, sono perfetti per chi cerca una nuova esperienza immersa nella spiritualità e nel paesaggio.

Ci sono poi:

il Cammino dei Santuari del Mare in Liguria , che attraversa borghi e colline per un totale di 126 chilometri, offre un percorso che lega la fede al mare, unendo spiritualità e bellezze naturali;

, che attraversa borghi e colline per un totale di 126 chilometri, offre un percorso che lega la fede al mare, unendo spiritualità e bellezze naturali; il Cammino di San Benedetto e il Cammino del Perdono, che ripercorrono le tracce dei grandi santi e delle figure spirituali che hanno segnato la storia religiosa dell’Italia.

In vista del Giubileo 2025, questi cammini saranno ulteriormente arricchiti e migliorati. I fondi stanziati permetteranno di recuperare antichi edifici e migliorare le strutture di sosta, creando nuove economie locali. Inoltre, saranno potenziati i servizi per i pellegrini, offrendo una migliore esperienza lungo il cammino, senza compromettere la sostenibilità e la tutela ambientale.

Questi sentieri si preparano a diventare non solo percorsi di devozione, ma anche simboli di un turismo più consapevole e rispettoso dell’ambiente, preferito dai viaggiatori. Per chi vuole scoprire l’Italia più autentica, lontano dalla frenesia delle grandi città, i cammini rappresentano una vera e propria opportunità.