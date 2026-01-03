Dal 1° gennaio 2026 Amuchina e Infasil sono passati da Angelini Pharma a Fater. L’operazione, le ragioni strategiche e cosa cambia

Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Il passaggio di Amuchina e Infail alla Fater

Dal 1° gennaio il ramo d’azienda che comprende i marchi Amuchina e Infasil si è trasferito da Angelini Pharma a Fater, join venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. L’operazione riguarda due brand storici del mercato italiano e segna un passaggio rilevante nella strategia industriale del Gruppo Angelini Industries, di cui Fater fa parte. L’intesa è stata annunciata congiuntamente dalle due società e riguarda non solo i marchi, ma anche gli asset e le attività direttamente connesse alla loro gestione, con l’obiettivo dichiarato di garantire continuità operativa verso il mercato e i clienti.

Il trasferimento dei marchi dal 1° gennaio

Con l’inizio del nuovo anno, Amuchina e Infasil sono entrati formalmente nel perimetro operativo di Fater. Il passaggio è avvenuto attraverso il trasferimento di un ramo d’azienda da Angelini Pharma, società farmaceutica internazionale controllata da Angelini Industries.

Secondo quanto precisato in una nota ufficiale, il trasferimento prevede il pieno coinvolgimento del personale oggi dedicato in modo prevalente alla gestione dei due brand. L’operazione valorizza le competenze e l’esperienza maturate nel tempo e punta a garantire una transizione ordinata, senza impatti sulla presenza dei prodotti sul mercato o sulle relazioni con clienti e distributori.

La continuità operativa e tutela del personale

Uno degli elementi centrali dell’accordo riguarda proprio la gestione delle risorse umane. Le persone attualmente impegnate sulle attività legate ad Amuchina e Infasil entreranno a far parte di Fater, assicurando continuità nella conoscenza dei prodotti, dei processi e dei mercati di riferimento.

La scelta risponde all’esigenza di evitare discontinuità operative in un segmento, quello del consumer healthcare, in cui la riconoscibilità del marchio e l’affidabilità percepita dai consumatori giocano un ruolo decisivo. La transizione, secondo le aziende coinvolte, è stata strutturata per risultare trasparente e progressiva.

La strategia di Angelini Pharma

Il trasferimento dei due brand si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo globale di Angelini Pharma. La società ha confermato l’intenzione di mantenere un presidio rilevante nel consumer healthcare, concentrando al tempo stesso investimenti e risorse nella specialty care.

In particolare, l’attenzione strategica è rivolta alla Brain Health, considerata un’area prioritaria di crescita e innovazione. Il passaggio di Amuchina e Infasil a Fater consente ad Angelini Pharma di focalizzarsi su questi ambiti, razionalizzando il portafoglio e rafforzando il posizionamento nelle aree a maggiore specializzazione.

Il ruolo di Fater nel mercato consumer

Fater è una joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble ed è leader nel mercato dei prodotti assorbenti per la persona. Nel corso degli anni ha costruito un ruolo di primo piano anche nel mercato europeo dei prodotti per la cura della casa e dei tessuti.

L’ingresso di Amuchina e Infasil nel suo portafoglio è considerato coerente con il modello operativo della società e con il suo posizionamento nel mercato consumer. I due marchi, già fortemente riconosciuti dal pubblico, potranno beneficiare delle competenze industriali e commerciali di Fater, oltre che di una struttura organizzativa dedicata ai beni di largo consumo.