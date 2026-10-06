Messi dice addio all’Argentina: ma la Messi economy continua tra MLS, sponsor, biglietti e investimenti del calciatore che ha fatto la storia

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ANSA Quanto vale Messi dopo l'ultima partita con l'Argentina

Lionel Messi si prepara a giocare l’ultima partita con l’Argentina. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre affronterà il Benin allo stadio Monumental di Buenos Aires in quello che considerato per il calcio mondiale, e in particolare argentino, la chiusura di una fase storica. Per il business costruito intorno a Messi, però, non sarebbe ancora la fine. La cosiddetta Messi economy continua infatti a pesare. Ovviamente a beneficiarne sono in particolare l’Inter Miami e la MLS con sponsor, biglietti, merchandising e diritti commerciali.

Messi addio all’Argentina, quanto vale ancora

L’effetto Messi sulla società dell’Inter Miami è misurabile soprattutto nei ricavi. Il club è passato da circa 56 milioni di dollari nell’anno precedente al suo arrivo a circa 250 milioni di dollari attesi, con una crescita stimata intorno al 350%.

Il valore economico del campione argentino resta alto anche dopo l’annunciato addio alla Nazionale. Secondo i dati raccolti nel dossier allegato, la valutazione di Inter Miami è passata da 585 milioni di dollari nel 2022 a 1,45 miliardi di dollari, diventando la più alta della MLS.

A incidere non è solo la presenza in campo. Il valore commerciale di Messi ha attivato accordi di sponsorizzazione, vendite, biglietteria e visibilità globale. Ad esempio, alcuni contratti pluriennali di sponsorizzazione del club prevedevano il raddoppio automatico della fee in caso di ingaggio di un giocatore con almeno 5 Palloni d’Oro, requisito soddisfatto solo da Messi e Cristiano Ronaldo.

L’effetto Messi non riguarda soltanto Inter Miami. La MLS ha registrato numeri record di affluenza: 11,45 milioni di spettatori complessivi, con una media di 23.234 spettatori a partita. Sono stati registrati 213 sold-out, due partite sopra quota 70mila presenze e cinque oltre i 50mila spettatori.

Anche gli sponsor hanno beneficiato del traino. Le sponsorizzazioni sono aumentate del 13% su base annua, tra livello di lega e singoli club, con 18 nuovi sponsor. Sui social, la MLS ha registrato crescite del 26% su TikTok, del 21% su YouTube e del 10% su Instagram.

Quanto guadagna ancora Messi

Il peso economico di Messi resta elevato anche sul piano personale. Secondo quanto dichiarato dal co-owner di Inter Miami Jorge Mas, il compenso complessivo dell’argentino può arrivare a circa 70-80 milioni di dollari l’anno, includendo anche la quota di proprietà nel club.

La retribuzione indicata dai dati MLSPA comprende invece una base salariale da 12 milioni di dollari e una compensation garantita calcolata con i bonus ripartiti sulla durata del contratto; restano fuori accordi commerciali separati con marchi come Apple e Adidas.

Una stima di Capology indica inoltre per Messi uno stipendio fisso lordo di circa 25 milioni di dollari l’anno, esclusi i bonus. Il dato conferma che il valore sportivo e commerciale del giocatore resta centrale per Inter Miami anche nella fase finale della carriera.

Il peso per Argentina e Mondiale

L’addio alla nazionale ridurrebbe il peso diretto di Messi sul brand Argentina, soprattutto in vista dei grandi eventi internazionali. La sua presenza ha rappresentato per anni un fattore sportivo, mediatico e commerciale per la Federazione.

In vista di manifestazioni internazionali, invece, Lionel Messi potrebbe generare valore come icona globale anche senza scendere più in campo con la maglia dell’Argentina. Un ruolo che lo stesso ct Scaloni potrebbe decidere di affidare all’ex Barcellona per guidare la nazionale nei prossimi anni.