Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA L'Inter si appresta ad emettere un prestito obbligazionario per gestire il debito

L’Inter si prepara a chiudere una nuova operazione di rifinanziamento per migliorare la gestione del debito e alleggerire gli oneri finanziari. Qualche giorno la società nerazzurra ha comunicato l’intenzione di procedere con il rimborso anticipato del bond emesso nel 2022, del valore complessivo di 415 milioni di euro e con scadenza a febbraio 2027, ma avverrà tramite l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario, strutturato come private placement.

Il 14 giugno 2025 il Consiglio di Amministrazione di Inter Media and Communication, la società che gestisce i ricavi da diritti televisivi e sponsorizzazioni, ha discusso e approvato una nuova proposta di emissione. Si tratta di un prestito obbligazionario senior secured non convertibile in euro, collocato tramite private placement, in pratica un prestito obbligazionario privato, non convertibile, garantito, con priorità di rimborso, emesso sul mercato statunitense e destinato a un gruppo ristretto di investitori istituzionali.

La presidente del CdA, Katherine Ralph, ha dichiarato che l’operazione rappresenta uno strumento adatto per rifinanziare l’indebitamento in essere, prolungandone la durata e riducendo gli oneri finanziari. I proventi verranno utilizzati per rimborsare il bond in scadenza nel 2027, coprire i costi di emissione e finanziare attività societarie generali.

La struttura del nuovo finanziamento dell’Inter

Il nuovo bond per il rifinanziare l’Inter sarà garantito da asset appartenenti a tre entità del gruppo: Fc Internazionale Milano, Inter Media and Communication e Inter Brand (BrandCo). Tra le garanzie previste figurano:

un pegno sull’intero capitale sociale di Inter Media and Communication;

un pegno su conti correnti bancari;

la cessione in garanzia di crediti derivanti da contratti commerciali, tra cui quelli per i diritti televisivi e sponsorizzazioni.

L’accordo include anche clausole standard di mercato, come la possibilità di rimborso anticipato parziale o totale in caso di cambio di controllo societario.

Il nuovo prestito avrà un ammontare massimo pari a 350 milioni di euro, con una durata fino a cinque anni dalla data di emissione, prevista intorno al 24 giugno 2025. Il tasso d’interesse fisso è stato stabilito al 4,52% annuo lordo, in netto calo rispetto al 6,75% del precedente bond.

Questa riduzione del tasso consentirà una diminuzione significativa degli interessi annuali, che passeranno da circa 30 milioni a 15 milioni di euro, generando un risparmio rilevante per il bilancio societario.

Modalità di rimborso previste

La somma necessaria per coprire l’intero importo del bond precedente è superiore rispetto al nuovo finanziamento. Per colmare la differenza, l’Inter potrebbe fare affidamento su due canali principali:

un intervento diretto da parte di Oaktree, fondo californiano proprietario del club;

l’impiego di parte della liquidità già disponibile in cassa, che al 30 giugno 2025 ammontava a circa 115 milioni di euro.

L’operazione dovrebbe essere ufficializzata entro il 26 giugno e si inserisce in una strategia più ampia per rispettare gli indicatori di liquidità previsti per la stagione 2026/27.

Il nuovo bond sostituisce quello emesso nel 2022 sotto la gestione Suning. La scelta di Oaktree di procedere tramite private debt mira a garantire maggiore stabilità finanziaria e flessibilità operativa al club. Con un debito rifinanziato a condizioni più vantaggiose, l’Inter potrà destinare maggiori risorse a investimenti strategici e alla gestione ordinaria, senza compromettere la sostenibilità economica.

Il nuovo piano ha ovviamente come priorità la solidità dei conti e l’allineamento con gli obiettivi di medio-lungo termine della nuova proprietà, un passo fondamentale per progettare al meglio la prossima stagione e dare più respiro alle casse nerazzurre.