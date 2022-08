Bonus trasporti al via da settembre: quanto vale e come richiederlo

Se n’era parlato già nelle prime settimane dello scorso luglio, quando il governo presieduto da Mario Draghi – in quei giorni ancora nel pieno delle sue funzioni, prima che la spaccatura tra i partiti di maggioranza portasse ad una fine prematura della legislatura – aveva anticipato la volontà di introdurre una nuova misura che, in vista dell’autunno, andasse incontro alle esigenze dei tantissimi italiani che si apprestano a tornare al lavoro dopo il periodo di ferie estive.

L’idea dell’esecutivo era quella di garantire un aiuto concreto per tutti quelle persone che – per scelta o per necessità – utilizzano il trasporto pubblico per muoversi all’interno del territorio nazionale. Un’agevolazione che si è poi materializzata all’interno del decreto Aiuti bis con la creazione del cosiddetto Bonus trasporti: ad illustrarlo è stato direttamente Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, che ha spiegato come l’intento della compagine governativa sia quello di “sostenere le persone economicamente più fragili in un momento difficile come quello attuale”.

Bonus trasporti, quanto vale e chi può richiederlo

Nel testo del decreto legge vengono stanziati 79 milioni di euro a favore di quei contribuenti che utilizzano i mezzi di trasporto su gomma e su ferro per raggiungere il luogo di lavoro. Ora, quando manca esattamente un mese alle elezioni anticipate del prossimo 25 settembre, i tecnici ministeriali hanno concluso la predisposizione dei decreti attuativi e così sono stati resi noti tutti i dettagli sulla platea di cittadini che potranno usufruire del Bonus trasporti, ma anche su quanto risparmieranno e su quali siano i tempi di erogazione del contributo.

Come specificato in conferenza stampa da Andrea Orlando – titolare del dicastero del Lavoro, da poco ricandidato nelle liste del Partito Democratico in diversi collegi del Nord Italia – si tratta di un sostegno rivolto non solo ai lavoratori, ma anche a tutti gli studenti e i pensionati che usufruiscono quotidianamente dei servizi per la mobilità locale, muovendosi in particolare sui treni, sugli autobus e sui tram. In molti casi il buono arriverà a coprire il 100% della spesa da sostenere e sarà riconosciuto fino ad un limite massimo di valore pari a 60 euro.

Bonus trasporti, quando parte e come ottenerlo

L’agevolazione sarà nominativa e potrà essere spesa per l’acquisto di un solo abbonamento (sia esso annuale, mensile o relativo a più mensilità) da richiedere nel mese in cui si è ottenuto e utilizzato: il periodo di validità del buono è infatti limitato ai 30 giorni specificati al momento dell’emissione, anche se si effettua l’acquisto di un abbonamento annuale o di uno periodico che parte dal mese successivo.

Ciascun beneficiario potrà chiedere un solo Bonus trasporti al mese entro il 31 dicembre 2022 o fino all’esaurimento delle risorse stanziate. Potranno accedere al bonus le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Il ministero del Lavoro ha creato un portale ad hoc, al momento ancora offline, in cui si potrà accedere per fare domanda (www.bonustrasporti.lavoro.gov.it). Al sito si accede tramite SPID o CIE, fornendo le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione richieste e indicando l’importo del bonus a fronte della spesa prevista e specificando il gestore del servizio di trasporto pubblico che si utilizza. Le domande partiranno dal 1° settembre prossimo.