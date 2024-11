Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Attenzione al calendario dell'avvento

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ha richiamato un calendario dell’avvento potenzialmente pericoloso. A rischio la cioccolata al suo interno.

I rischi legati al prodotto sono “potenziali”, ma visto il pubblico giovane a cui è rivolto, il calendario non è idoneo al consumo. L’avvertenza è di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita.

Richiamo per calendario dell’avvento: sapore anomalo

Con la nota del 15 novembre il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di un prodotto potenzialmente pericoloso. Si tratta di un calendario dell’avvento, anzi del cioccolato al suo interno.

Il prodotto è del marchio “Chocola“. Il nome di denominazione di vendita è Chocola calendario avvento 75g. Il produttore è Millano Sp- z o.o S.K.A, mentre il rivenditore, ovvero il supermercato dove è venduto il prodotto è il Penny Market Srl. L’indirizzo dello stabilimento non è noto, nello specifico, ma è indicato genericamente come “Polonia”.

Per identificare al meglio la confezione sotto richiamo si può controllare il numero del lotto accusato:

in questo caso è “tutti i lotti”

A far scattare l’allarme è il sapore e l’odore “anomalo”.

Si legge:

Possibili alterazioni sensoriali (odore e sapore anomali).

Il richiamo, previsto in data 15 novembre 2024 in merito al prodotto con data di scadenza “tutte le scadenze”, ha un’avvertenza. Nella nota si legge: “I clienti che avessero acquistato il prodotto sono pregati di non consumarlo. Per informazioni contattarci al sito: http://www.penny.it/contattaci”.

Altri dettagli per riconoscere il lotto incriminato: la confezione

Per capire al meglio qual è la confezione incriminata da parte del ministero della Salute, sul quale pende il richiamo alimentare, ecco altri dettagli di riconoscimento:

la confezione presenta il disegno, sul blu, di Babbo Natale che guida la slitta con le renne;

all’interno sono presenti, su sfondo viola, una serie di immagini colorate natalizie;

il nome del marchio “ Chocola “;

“; sulla confezione si legge la scritta: “Chocola”;

la grammatura del calendario è 75 grammi;

è venduto all’interno dei Penny.

Altro richiamo per riso basmati: pesticidi

Con un’altra nota del 14 novembre il ministero della Salute ha deciso il richiamo di un prodotto pericoloso. Si tratta di una confezione di riso basmati,

Il prodotto è del marchio “Gold Star“. Il nome di denominazione di vendita è Basmati Gold star. Il produttore è Sarwar cheema & sons, mentre il nome del prodotto commercializzato è “Fresh tropical srl by Jawad. L’indirizzo dello stabilimento non è noto, nello specifico ed è indicato come “Gold star” nella nota di richiamo e “Pakistan”.

Per identificare al meglio la confezione sotto richiamo si può controllare il numero del lotto accusato:

13/06/2026

A far scattare l’allarme è la presenza di pesticidi oltre i limiti di legge.

Il richiamo, previsto in data 14 novembre 2024 in merito al prodotto con data di scadenza “13/06/2026”, ha un’avvertenza. Nella nota si legge: “Non consumare il prodotto, riportare il prodotto al negoziante”.

Per riconoscere la confezione: