Il test di ingresso a Medicina cambia completamente con la nuova riforma del numero chiuso: niente più quiz, ma per andare avanti e laurearsi serviranno ottimi risultati

Fonte: ANSA Test di ingresso a Medicina: al via la riforma

Nel pomeriggio dell’11 marzo si terrà la discussione alla Camera per l’approvazione della riforma del test di ingresso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. La norma ha il sostegno della maggioranza ed è già stata approvata al Senato. Entro oggi quindi, dovrebbe ufficialmente diventare legge.

Verranno rimossi sia il test di ingresso al primo anno, sia il numero chiuso. La selezione degli studenti avverrà durante il percorso accademico e non più prima. In questo modo il Governo spera di riuscire ad aumentare di almeno 30.000 unità il numero di medici.

Niente più test di ingresso a Medicina

La ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha assicurato che, in tempi brevi, arriveranno i decreti attuativi per rendere operativa la riforma del test di ingresso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. I cardini della nuova legge sono:

l’abolizione del numero chiuso;

la rimozione del quiz di ingresso a crocette.

Questo significa che qualsiasi studente, in possesso di un titolo di scuola secondaria di secondo grado, potrà iscriversi al primo anno di queste facoltà, che in passato hanno quasi sempre richiesto il passaggio di una selezione. Questo non significa però che non ci sarà più alcun filtro all’accesso a Medicina.

Addio al numero chiuso, rimane quello programmato

Anche se il numero chiuso non esiste più, rimane il numero programmato. La selezione si sposta semplicemente dal momento precedente all’immatricolazione al primo anno. Gli studenti dovranno infatti dimostrare di poter continuare il loro percorso di studi in Medicina, Odontoiatria o Veterinaria ad anno accademico in corso.

Questa riforma riguarda però soltanto le università pubbliche. Quelle private potranno continuare a richiedere un test di ammissione, come già accade per altre facoltà. Molti atenei stanno infatti già preparando i test di ingresso a Medicina, Odontoiatria e Veterinaria per il prossimo anno accademico.

Come cambia la selezione degli studenti

Il test di ingresso per le facoltà mediche viene di fatto spostato di sei mesi. Al termine del primo semestre del primo anno, tutti gli studenti immatricolati dovranno sottoporsi ad alcuni esami. Quali saranno questi test dovrà essere definito dai decreti attuativi. Solo chi passerà i test potrà essere ammesso alla seconda parte dell’anno accademico e al resto del corso di laurea.

Gli altri però non perderanno l’anno. Potranno infatti continuare a studiare, frequentando un corso a scelta tra quelli di area scientifica. In questo modo gli esami sostenuti potranno valere per un altro corso di laurea, senza allungare i tempi della carriera accademica dello studente.

30.000 medici in più: quanti dottori servono in Italia

La ministra Bernini ha sottolineato come questa riforma possa aumentare il numero di medici formati dalle università italiane: “Gli atenei non si presenteranno più con l’insopportabile dicitura ‘numero chiuso’ ma con le porte aperte. Nei prossimi anni potremo formare almeno 30.000 nuovi medici in più. Insomma, una rivoluzione, un cambiamento radicale”.

Secondo uno studio della Banca d’Italia, il nostro Paese avrà bisogno nel prossimo decennio di 55.000 medici e 44.000 infermieri in più, oltre ad altri 20.000 professionisti sanitari, per far fronte sia del progressivo invecchiamento della popolazione, sia della riduzione della forza lavoro degli ospedali dovuta ai pensionamenti.