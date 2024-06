Fonte: ANSA I risultati dei ballottaggi delle elezioni Amministrative 2024

I ballottaggi delle elezioni Comunali 2024 si chiudono con importanti vittorie del centrosinistra in altrettante città dal considerevole peso politico: Firenze, Bari e Perugia, tutte capoluoghi di regione, più altre 5 importanti città. Dato il vantaggio schiacciante, la segretaria del Pd Elly Schlein ha telefonato a Sara Funaro (Firenze) e Vito Leccese (Bari) per congratularsi a spoglio ancora in corso. Il centrodestra si consola con 6 capoluoghi di provincia.

I risultati dei ballottaggi Comunali 2024

Lo spoglio è iniziato alle 15:01. Si è votato in 105 comuni, fra cui diversi capoluoghi.

L’affluenza ai ballottaggi, rispetto al primo turno, ha registrato un crollo: il 47,71% contro il 62,61%. Al primo turno il braccio di ferro elettorale nei capoluoghi aveva visto prevalere il centrosinistra per 10 a 5.

Dove ha vinto il centrosinistra

Avellino;

Bari;

Campobasso;

Cremona;

Firenze;

Perugia;

Potenza;

Vibo Valentia.

Dove ha vinto il centrodestra

Caltanissetta;

Lecce;

Urbino;

Verbania;

Vercelli;

Rovigo.

Avellino

Laura Nargi (eletta) Lista civica 51,84% Antonio Gengaro Centrosinistra+M5S 48,16%

Bari

Fabio Romito Centrodestra 29,73% Vito Leccese (eletto) Centrosinistra 70,27%

A spoglio ancora in corso il candidato del centrosinistra Vito Leccese ha incassato gli auguri dello sconfitto Fabio Romito: “Auguri a Vito Leccese nuovo sindaco di Bari in continuità con la precedente amministrazione. La politica dovrà porsi qualche interrogativo perché a scegliere il nuovo sindaco è stato poco più di un terzo della popolazione. Vuol dire che la gran parte di Bari non si è appassionata alla campagna elettorale e ha scelto di non appassionarsi a queste amministrative e credo che la politica debba proprio ripartire da qui”.

Caltanissetta

Walter Tesauro (eletto) Centrodestra 52,36% Annalisa Petitto Centrosinistra 47,64%

Campobasso

Aldo De Benedettis Centrodestra 49,03% Marialuisa Forte (eletta) Centrosinistra + M5S 50,97%

Cremona

Alessandro Portesani Centrodestra 49,63% Andrea Virgilio (eletto) Centrosinistra 50,37%

Firenze

Eike Schmidt Centrodestra 39,44% Sara Funaro (eletta) Centrosinistra 60,56%

“La gioia di oggi è indescrivibile. Sara Funaro è stata una grande assessora. Sarà una grande sindaca di Firenze”. Così ha scritto su X il neo eurodeputato ed ex sindaco di Firenze Dario Nardella.

Lecce

Adriana Poli Bortone Centrodestra 50,69% Carlo Salvemini Centrosinistra è M5S 49,31%

Perugia

Margherita Scoccia Centrodestra 47,88% Vittoria Ferdinandi (eletta) Centrosinistra + M5S 52,12%

Potenza

Francesco Fanelli Centrodestra 35,08% Vincenzo Telesca (eletto) Lista civica 64,92%

A spoglio ancora in corso, visto il netto vantaggio del candidato di centrosinistra, il deputato del Pd ed ex ministro Roberto Speranza ha festeggiato sui social scrivendo “Potenza!” seguita da tre cuori rossi.

Rovigo

Valeria Cittadin (eletta) Centrodestra 58,15% Edoardo Gaffeo M5S 41,85%

Urbino

Maurizio Gambini (eletto) Centrodestra 53,08% Federico Scaramucci Centrosinistra + M5S 46,92%

Verbania

Giandomenico Albertella (eletto) Lista civica 51,86% Riccardo Brezza Centrosinistra + M5S 48,14%

Vercelli

Roberto Scheda (eletto) Centrodestra 54,19% Gabriele Bagnasco Centrosinistra 70,23%

Vibo Valentia

Roberto Cosentino Centrodestra 46,40% Enzo Romeo (eletto) Centrosinistra + M5S 53,60%

Il nuovo sindaco di Zerba

Una curiosità, per chiudere: Zerba, in provincia di Piacenza, è fra i più piccoli comuni in Italia, contando poco più di una settantina di abitanti. Ai ballottaggi hanno votato in 56, così come al primo turno. I due candidati hanno ottenuto 28 voti ciascuno. Diventerà sindaco il più anziano, come prevede la normativa. La sfida era fra Claudia Borre’ e Giovanni Razzari, che è diventato il nuovo primo cittadino.