L'incontro tra Trump e Zelensky prima dei funerali di Papa Francesco

Una foto destinata a rimanere nella storia ritrae il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky insieme, pochi istanti prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco. L’immagine, scattata all’interno della Basilica di San Pietro, ha catturato i due leader mentre si intrattenevano in un colloquio privato. L’incontro, confermato dall’agenzia Associated Press, si è svolto in un clima solenne e carico di significato simbolico.

Cosa si sono detti Trump e Zelensky

Secondo quanto riportato da Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Trump e Zelensky si sono incontrati per circa 15 minuti, definendo la discussione “molto produttiva“. Cheung ha precisato che “seguiranno ulteriori dettagli sull’incontro”. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha commentato: “Non servono parole per descrivere l’importanza di questo incontro storico. Due leader impegnati per la pace nella Basilica di San Pietro”.

Anche Zelensky ha parlato dell’incontro sui suoi canali ufficiali, dichiarando: “Ottimo incontro. Abbiamo discusso a lungo a tu per tu. Speriamo in risultati concreti su tutto ciò che abbiamo trattato: proteggere la vita del nostro popolo, un cessate il fuoco completo e incondizionato, una pace affidabile e duratura che impedisca lo scoppio di un’altra guerra”.

L’ufficio della presidenza ucraina ha pubblicato successivamente una foto che ritrae Trump, Zelensky, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer. Secondo un consigliere della presidenza francese, il breve scambio è stato definito “positivo“. Trump, inoltre, prima del suo arrivo a Roma, aveva auspicato su social media colloqui “di altissimo livello” tra Russia e Ucraina per porre fine alla guerra.

Fonti di RBC-Ucraina riferiscono che non è avvenuto un secondo incontro tra Trump e Zelensky dopo la cerimonia, poiché il presidente statunitense aveva in programma di ripartire subito dopo le esequie.

L’incontro tra Trump e Ursula von der Leyen

Durante la cerimonia funebre, Trump ha avuto anche un breve scambio con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Secondo quanto riferito dalla portavoce di von der Leyen, “nel loro breve scambio hanno concordato di incontrarsi”. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli su luogo e data dell’incontro futuro.

Tra i temi emersi nel breve dialogo figurano questioni centrali come i dazi commerciali e la situazione in Ucraina. Il gesto di Trump e von der Leyen, che si sono stretti la mano sul sagrato di San Pietro, è stato interpretato come un segnale di riapertura al dialogo tra Stati Uniti e Unione Europea.

Le parole di Giorgia Meloni

Anche la Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha commentato l’incontro tra Trump e Zelensky. Intervistata da Repubblica, Meloni ha sottolineato il valore simbolico della scena: “Vedere Donald Trump e Volodymyr Zelensky che parlano di pace al funerale del ‘Papa della pace’ ha un significato enorme”.

Diverse fonti riportano inoltre che Meloni ha avuto un breve colloquio privato con Trump prima della cerimonia funebre. Il contenuto preciso dello scambio non è stato reso noto, ma secondo alcune indiscrezioni si sarebbe trattato di una conversazione improntata su temi diplomatici legati alla situazione internazionale e agli sviluppi dei negoziati di pace.