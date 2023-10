Sei un idraulico specializzato, attento all’innovazione?

In occasione del lancio di Rapido, l’innovativo sistema che permette all’idraulico di fissare in modo facile e veloce un miscelatore su una parete in cartongesso, abbiamo raggiunto Assotherm, l’azienda bergamasca leader nel campo della termoidraulica, della componentistica e dell’efficienza energetica.

Chi è Assotherm?

L’azienda ha sede a Bergamo ed è stata fondata nel 2007. In questi anni Assotherm è riuscita a posizionarsi sul mercato della termoidraulica con successo, arrivando a soddisfare una clientela sempre più esigente sia in Italia che all’estero, esportando prodotti e servizi in più di 30 Paesi in tutto il mondo. Assotherm si occupa nello specifico di produzione e distribuzione di articoli e sistemi per la realizzazione del comfort climatico e del risparmio energetico, come:

Raccorderie,

Valvole,

Sistemi tipo Press Fittings,

Sistemi per il riscaldamento e raffrescamento radiante,

Sistemi di recupero e gestione del calore

Cosa rende unica Assotherm?

L’azienda è il punto di riferimento per ogni professionista nel settore idrotermosanitario e nel campo dell’impiantistica meccanico-tecnologica. Conosciuta e riconosciuta per la continua tendenza all’innovazione, in costante aggiornamento rispetto alle evoluzioni delle necessità del settore, e per la capacità di mettere a disposizione dei propri clienti sistemi ad alto contenuto tecnologico e qualitativo, senza dimenticarsi dell’ecosostenibilità dei prodotti. Due aspetti che sono stati uniti nella realizzazione di Rapido, il nostro innovativo sistema di fissaggio di miscelatori su cartongesso. Il prodotto è quasi interamente realizzato senza l’utilizzo di plastica. I fissaggi sono in acciaio ed ottone, mentre la scatola, realizzata in cartone riciclato, fa anche da “dima”, grazie alla quale l’idraulico potrà avere i giusti riferimenti per l’installazione.

Perché un professionista dovrebbe installare Rapido?

Rapido è una soluzione pensata per i professionisti, dedicata a rendere più facili, veloci ed efficienti le operazioni di fissaggio per miscelatori su cartongesso e della correlata rubinetteria, attraverso un kit semplicissimo da installare. La confezione contiene 2 moduli già preassemblati che si dovranno solo pressare con l’apposito utensile (pinza pressatrice). Merito della forma particolarmente ricercata in fase di sviluppo, per cui basta semplicemente inclinare leggermente il modulo (senza smontare nulla) e inserirlo nel foro praticato con una semplice fresa a tazza. L’ultimo passo è stringere le viti di fissaggio. Un sistema destinato a costituire un nuovo standard di montaggio, non solo per il risparmio di tempo notevolissimo, ma anche per la qualità dell’installazione stessa, estremamente solida ed efficiente.