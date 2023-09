Sei uno specialista di idraulica e hai bisogno di installare un miscelatore su una parete in cartongesso? Assotherm ha la soluzione che fa per te!

Assotherm è un’azienda leader nel settore della termoidraulica e un valido partner nel campo dell’impiantistica meccanico-tecnologica, in grado di offrire, se richiesto, servizi e prodotti personalizzati in base alle esigenze del cliente. L’azienda, con sede in provincia di Bergamo, opera in tutta Italia e anche in 30 paesi esteri, ed è specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti e sistemi per l’idraulica, tubazioni, raccordi e valvolame di qualità, oltre che nella realizzazione di soluzioni per il comfort climatico e il risparmio energetico.

L’attenzione dedicata alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell’idraulica ha portato Assotherm a lanciare Rapido, l’innovativo sistema di fissaggio per miscelatori e rubinetterie su cartongesso: una tecnologia sicura, veloce ed efficace, che mette l’installatore e il cliente al riparo da spiacevoli inconvenienti.

Quali sono i principali vantaggi di Rapido?

Velocità: crea i due punti di acqua calda e fredda in meno di 5 minuti

Semplicità: realizza i due punti di acqua calda e fredda in soli 4 passaggi

Sostenibilità: meno materiali, meno scarti, meno inquinamento grazie alla sua confezione riciclabile e al ridottissimo utilizzo di plastica (livella a bolla)

Resistenza: corpo in acciaio galvanizzato, curva in ottone stampato

Scopriamo Rapido nel dettaglio

Perché un sistema studiato appositamente per le pareti in cartongesso?

La moderna diffusione delle pareti leggere consente la realizzazione di architetture sempre più accattivanti e sempre più adattabili alle esigenze degli ambienti e degli usi ad essi adibiti. La predisposizione degli impianti in questi ambienti può essere spesso laboriosa e poco professionale, in quanto si devono armonizzare esigenze di stabilità, di peso, di tenuta e di posizionamento dei punti di presa acqua. Rapido è una soluzione pensata per i professionisti, dedicata a rendere più facili, veloci ed efficienti le operazioni di fissaggio per miscelatori e rubinetterie su cartongesso, attraverso un kit semplicissimo da installare.

In cosa consiste il kit Rapido?

Con Rapido ci vogliono meno di 5 minuti per creare un punto acqua calda e fredda. La confezione contiene 2 moduli già preassemblati che si dovranno solo pressare con l’apposito utensile (pinza pressatrice). Dopo aver pressato il raccordo il gioco è fatto! Merito della forma particolarmente ricercata in fase di sviluppo, per cui basta semplicemente inclinare leggermente il modulo (senza smontare nulla) e inserirlo nel foro praticato con una semplice fresa a tazza. L’ultimo passo è stringere le viti di fissaggio. Inoltre la dima con livella a bolla è già integrata nella scatola!

Come è stato sviluppato questo sistema?

Per realizzare questo sistema, l’azienda ha potuto contare sulla profonda conoscenza delle esigenze degli artigiani, dei professionisti e delle imprese che si trovano sempre più spesso a dover realizzare punti di presa acqua su muri di cartongesso. Per loro, determinare l’esatta posizione dei fori è fondamentale al fine di garantire una corretta messa in opera dell’impianto. Per questo è stata realizzata una dima con livella a bolla, la quale consente di tracciare il cartongesso con precisione e praticare i fori nel punto giusto mantenendo il passo standard di 150 millimetri.

Questo aspetto, unito alla estrema semplicità di fissaggio dei 2 moduli preassemblati, garantisce ai professionisti una soluzione di montaggio rapida e sicura, che permette di ridurre i tempi in modo estremamente significativo: l’installazione può essere completata in soli 5 minuti di orologio. L’azienda produttrice ha pensato a ogni dettaglio, a partire dalla confezione, realizzata in cartone riciclato e parte integrante del sistema di fissaggio. Per saperne di più su Rapido e scoprirne tutti i vantaggi in prima persona puoi metterti in contatto con Assotherm e interfacciarti con un loro consulente.